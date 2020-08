Ferrovie, Cgil denuncia: da settembre tagli alle corse su linee di tutta la provincia

Non ci sarebbe solo la Bra-Cavallermaggiore tra le linee ferroviarie della Granda i cui utenti lamentano il mancato ripristino dopo le interruzioni disposte nei mesi dell’emergenza sanitaria.



A denunciarlo è la segreteria provinciale della Filt Cgil, che lancia l’allarme sulle tante tratte del trasporto pubblico locale che secondo la sigla dei trasporti non vedremo ripartire nonostante la ripresa delle scuole e del lavoro nelle aziende dopo la sosta estiva.



"Abbiamo assistito – spiega il segretario provinciale Daniele Cattalano – alla forte riduzione del servizio regionale in primavera a causa dell’emergenza Covid. Poi alla ripresa parziale e scaglionata del servizio durante l’estate. Il Cuneese, pesantemente penalizzato, aveva ricevuto rassicurazioni dall’amministrazione regionale riguardo un graduale ritorno alla normalità durante l’autunno. Invece… ".



Secondo la Filt, nell’orario ufficiale che entrerà in vigore dal 9 settembre non figurano più tutte le corse sulla tratta Cavallermaggiore-Bra (31 treni giornalieri) e Savigliano-Saluzzo (16 treni giornalieri); il capoluogo Cuneo perde per strada il primo e l’ultimo collegamento con Torino; Fossano il primo e ultimo (nel weekend) Sfm per Torino; Mondovì e Ceva avranno primo e ultimo treno cancellati su Fossano e una coppia di treni nelle fasce pendolari soppressi su Torino; Bra perderà anche il primo e l’ultimo treno giornaliero che la collega a Torino; la Cuneo-Ventimiglia, "già pesantemente compromessa dalle scelte del passato", chiude il servizio verso Limone Piemonte alle 15:25 da Fossano la domenica e alle 19:25 il sabato; la Fossano-San Giuseppe perde 1 coppia di treni il sabato e 3 coppie la domenica.



"Le segreteria Filt Cgil di Cuneo – continua Cattalano – chiede alla Regione di mantenere fede alle promesse fatte, ripristinando quindi le corse tagliate e di rivedere in modo radicale la politica e la programmazione del trasporto regionale".



"Vogliamo solo ricordare – conclude il sindacalista – che una buona programmazione deve avere lo scopo di portare più viaggiatori possibili a usare il trasporto pubblico: i cittadini usano il trasporto pubblico nel momento in cui lo trovano comodo e rispondente alle loro necessità".