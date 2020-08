L’Atl del Cuneese ospita in Valle Po la troupe televisiva tedesca  Br-Bayerischer Rundfunk

Non c'era forse momento più indicato per ospitare nelle montagne del Cuneese la redazione tedesca della Br-Bayerischer Rundfunk, la nota emittente radiotelevisiva pubblica della Baviera affiliata ad Ard, la cui sede principale è situata a Monaco di Baviera.



L'eductour programmato dal 23 al 29 agosto ha visto la partecipazione del conduttore Georg Bayer, accompagnato da colleghi giornalisti e operatori impegnati per 7 giorni alla scoperta delle peculiarità della Valle Po e del Re di Pietra.



Il ricco programma, gestito dall'Atl del Cuneese in coordinamento col Parco del Monviso, con le guide alpine Global Mountain e con Chambra d'Oc, ha previsto in particolare l'ascesa al Monviso, la visita di Ostana e di numerose realtà locali d'eccellenza.

"Il tour - dichiara Mauro Bernardi, presidente dell'Atl del Cuneese - pone ottime basi per il rilancio della destinazione cuneese sul mercato tedesco, anche e soprattutto in vista del volo Cuneo-Monaco di Baviera operato da Dolomiti Airlines dal prossimo 16 novembre. L'Atl del Cuneese lavora da anni sul mercato tedesco e questa operazione ne è un consolidamento. I giornalisti tedeschi hanno dimostrato massimo apprezzamento per le visite effettuate, garantendo continuità di comunicazione e di promozione di questa porzione di Piemonte."