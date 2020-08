Cuneo FC, il presidente Castellino guarda con fiducia alla prossima stagione: "Allestita una squadra forte con elementi esperti e tanti giovani"

Il Cuneo FC è al lavoro per preparare la prossima stagione. Dal fronte ripescaggi potrebbe materializzarsi la Seconda Categoria, realtà che l'organico costruito in estate pare in grado di affrontare con ambizioni importanti.

In attesa di novità la squadra si allena agli ordini del confermato mister Calandra mentre la società presieduta da Mario Castellino prepara le prossime mosse per realizzare quella crescita, tecnica e strutturale, alla quale vuole puntare.

Obiettivi importanti restano la valorizzazione del vivaio e la volontà riportare "a casa" ragazzi cuneesi, magari cresciuti nel settore giovanile dell'AC Cuneo 1905.

Mario Castellino, presidente Cuneo FC: "La squadra è tornata al lavoro, è un sospiro di sollievo avere ripreso dopo mesi così ricchi di incertezze. Seguiamo con attenzione la questione ripescaggi, vedremo le novità dei prossimi giorni. Abbiamo, in ogni caso, fiducia nella squadra allestita. Accanto ad elementi esperti come Gorzegno, Sciatti, Fissore, Donatacci ci sono ragazzi, di venti anni. Questo rappresenta per noi un valore aggiunto, così come avere voluto riportare al Paschiero i ragazzi della Berretti Nazionale. Possiamo e vogliamo crescere ancora, anche grazie a progetti come la Academy che riunisce sei società calcistiche del territorio cuneese. L'obiettivo è fare sinergia, collaborare per affrontare e risolvere insieme eventuali problemi che si potrebbero verificare, in particolare su strutture e logistica. Noi forniamo il nostro supporto tecnico e organizzativo, con figure quali mister Calandra o Campana. E' un modello analogo alla nostra affiliazione al Genoa Soccer Academy, un'occasione importante per tutti. Ci auguriamo che, sempre di più, il comune e tutte le istituzioni possano sostenere noi e lo sport in generale. Brand Twiga sulle maglie? Entra nella nostra squadra, ci darà un supporto per l'abbigliamento sportivo, mentre Massimo Garnero (fratello di Daniela Santanchè), che in passato ha anche giocato nel Cuneo, si occuperà di PR."