Auto si ribalta a Carrù, grave la donna alla guida

Gravi conseguenze per il sinistro autonomo verificatosi intorno alle ore 13.30 di oggi (venerdì 28 agosto) a Carrù.



Per cause ancora in corso di accertamento la Fiat Panda condotta da una donna, M. A., residente a Piozzo, è finita fuori strada mentre percorreva via Langhe, alle porte del paese, ribaltandosi e andando anche a urtare un vicino palo dell’illuminazione pubblica.



La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 – coadiuvati da una squadra dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento Volontari di Mondovì e dai Carabinieri – che, allertato intanto l’elisoccorso, l’hanno condotta in codice rosso all’Ospedale "Santa Croce" di Cuneo.