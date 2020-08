E’ morta in ospedale la donna di Piozzo vittima di un incidente a Carrù

E’ purtroppo spirata all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo Manuela Ansaldi, la 50enne di Piozzo coinvolta nel grave incidente verificatosi nel primissimo pomeriggio di oggi, venerdì 28 agosto, in via Langhe a Carrù.



Giunta nella via di ingresso del paese la donna ha perso il controllo della sua vettura, una Fiat Panda, che uscita fuori strada è andata a scontrarsi violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica posto a bordo carreggiata.



Ai soccorritori giunti sul posto le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto che la donna è stata elitrasportata a Cuneo, dove si è poi spenta dopo il ricovero in prognosi riservata.



Grande il cordoglio a Piozzo, dove Manuela Ansaldi era molto conosciuta e stimata anche per il suo impegno nell’Amministrazione municipale (per lunghi anni consigliere, sino al 2019), nel sociale e come attiva volontaria negli eventi di promozione del territorio, come la Fiera della Zucca, di cui viene ricordata come una delle anime.