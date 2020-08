Limone Piemonte, con la bici rovina da un sentiero. Elitrasportata al Cto con un trauma cranico-facciale

Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha accusato un forte trauma cranico-facciale la 22enne che nella mattinata di oggi, pochi minuti prima delle 10, è stata vittima di un incidente sulle montagne di Limone Piemonte.



A bordo della sua mountain bike la ragazza stava percorrendo il sentiero che conduce alla Rocca dell’Abisso, quando, giunta all’altezza del Forte Giaura, è caduta battendo violentemente il capo.



In suo soccorso è quindi intervenuto l’elicottero del 118 decollato da Torino – mentre da Cuneo era intanto partita la squadra Saf dei Vigili del Fuoco –, che dopo aver recuperato la giovane e averle prestato le prime cure l'ha trasportata al Cto di Torino in codice giallo.