Tutti negativi i tamponi sui migranti del CAS di Paesana, dove era stato accertato un caso di Covid-19

Sembra essere ampiamente sotto controllo la situazione all’interno del CAS, Centro di accoglienza straordinaria, di Paesana, dopo che uno dei migranti che qui dimorano è stato trovato positivo al Covid-19.

La notizia si era diffusa già a fine della scorsa settimana. Il nostro giornale l’ha riportata lunedì. Un migrante del CAS che si trova all’interno di un immobile di strada vecchia dei Roè, trasportato in ospedale, è risultato positivo al tampone di controllo che viene fatto a chi viene ricoverato in una struttura ospedaliera.

Da qui erano scaturiti i controlli a cascata: la situazione era stata presa in carico – come da prassi – dal Servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Asl Cn1. Le USCA, Unità speciali di continuità assistenziale, si erano recate nel CAS per effettuare tamponi su tutti le persone ospitate all’interno della struttura.

Ora, trascorso qualche giorno, si apprende che i tamponi non hanno portato alla luce nuovi casi di positività al Sars-Cov-2. Tutti i migranti del CAS sarebbero negativi al Coronavirus.

La situazione resta comunque monitorata con attenzione dal Servizio Igiene e sanità pubblica dell’Asl Cn1 e dal Comune di Paesana.