Prodotti Corpo Naturali: perché è importante acquistarli?

“Mens sana in corpore sano”, così dicevano i latini, no? Nulla di più attuale, considerato il sempre crescente interesse verso il mondo dei prodotti naturali per la cura del proprio corpo. Già, perché ormai è da un po' di anni che il mondo del cosiddetto “healthy lifestyle” cattura l'attenzione di un numero sempre più ampio di persone. I numeri parlano chiaro. Ed è facile notarlo anche dagli scaffali dei supermercati, negozi ed erboristerie, sempre più pieni di articoli di aziende che scelgono responsabilmente di commercializzare prodotti con certificazione biologica al fine di offrire ai propri clienti dei prodotti corpo naturali di alta qualità.

Scegliere di acquistare – per sé e per i propri familiari – beni organici si sta rivelando una scelta di tendenza e – potremmo dire per fortuna – quasi ordinaria. Inoltre adoperare creme, sieri, tonici, detergenti (chi più ne ha più ne metta) di origine naturale, significa con molta probabilità evitare di correre il rischio di mettere sul proprio corpo prodotti nocivi, che possono irritare la pelle e produrre un inutile effetto tensio-attivo per l'organismo. Oltretutto la certificazione biologica in Italia garantisce che il prodotto venga creato rispettando l'ecosistema senza utilizzare prodotti chimici (e qui potremmo citare l'ormai celebre paraffina, acerrima nemica di un INCI – l'insieme degli ingredienti presenti nel prodotto, ndr – accettabile) che possono essere dannosi per il corpo. Il benessere derivante dalla scelta di ricorrere al bio ha effetto sul lungo termine, quando il corpo ha avuto la possibilità di disintossicarsi dalle sostanze nocive usate in precedenza.

Bio Shop, quali sono i vantaggi

Se non siete ancora convinti, passiamo in rassegna una serie di verità che giustificano l’ acquisto di prodotti ecosostenibili presso i Bio Shop.

innanzitutto il bio, come accennato, rispetta l'ambiente e aiuta a inquinare meno . Secondo un'analisi condotta dall'Ifoam (Federazione internazionale dei movimenti per l'agricoltura biologica) ogni ettaro coltivato seguendo la tecnica biologica riduce le emissioni di CO2 del 58%;

scegliere di non utilizzare prodotti chimici significa nutrire il pianeta proteggendo le piante e favorendo la crescita di insetti utili per la coltivazione di piantagioni strumentali alla produzione di prodotti naturali;

i prodotti naturali corpo utilizzano, nella quasi totalità dei casi, dei packaging essenziali, che impattano meno sull'ambiente circostante (evitando plastiche e materiali inquinanti). Ennesimo modo per preservare l'ambiente ;

i prodotti naturali costituiscono una ricchezza poiché sostengono la biodiversità e la sostenibilità;

In definitiva adottare uno stile di vita green significa consapevolezza, amore verso se stessi e gli altri, verso il mondo e verso chi produce cercando di non inquinare. Utilizzare prodotti naturali per il corpo ci rende persone consapevoli e innesca un circolo virtuoso che apporta benefici sotto ogni aspetto.