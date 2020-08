Elisa chiude l'edizione 2020 di Anima Festival: sarà in concerto a Fossano il 25 settembre

Anima Festival chiude l’edizione 2020 con il botto: il 25 settembre alle 21 sarà in concerto Elisa.

L’artista ha deciso di tornare sul palco a settembre soprattutto per sostenere i suoi musicisti e la sua crew in questi mesi in cui nel settore della musica non è ancora avvenuta una vera ripresa. “Torniamo perchè serve tornare – aveva scritto Elisa sui social - e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Tutto il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti. La musica è cibo per l’anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l’ora".



L’artista sarà live a Fossano in piazza Castello. Un nuovo grande evento per la Città degli Acaja.



E’ stato un anno complicato per i grandi eventi, ma questo non ha impedito ai fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, direttori artistici della kermesse, di portare a Cervere, nella splendida cornice dell’Anfiteatro dell’Anima, a Fossano e a Limone, grandi artisti e grandi eventi. Si chiude con una delle voci più belle e originali del panorama musicale italiano.



“Siamo davvero contenti di poter avere tra i nostri ospiti questa straordinaria artista. Sarà l’evento di chiusura di un’edizione segnata da regole alle quali ci siamo attenuti con grande attenzione e rispetto. E questo ci ha permesso di poter portare la musica e gli eventi live non solo a Cervere, dove Anima Festival è nato, ma anche in altre splendide location della provincia di Cuneo. Stiamo già lavorando all’edizione 2021, ma chiudere con Elisa è per noi una grande soddisfazione, professionale e umana. Un segno che Anima Festival sta sempre più conquistando la ribalta nazionale”, sottolineano i fratelli Chiarlo.





I biglietti per la data di Fossano saranno disponibili su ticketone.it dal 29 agosto – dalle ore 16.00 (e in presale per il fanclub il 28 agosto, sempre dalle 16.00).



Soddisfazione per il Comune di Fossano, che ha creduto fin da subito al progetto dei fratelli Chiarlo. Il sindaco Dario Tallone: “Dopo il grande successo delle prime serate di anima Festival a Fossano siamo orgogliosi di avere un nome di questa portata ospite nella nostra città. Ancora una volta Fossano diventa il cuore culturale e musicale della Provincia Granda”.



Per tutte le informazioni www.animafestival.it

Tutte le eventuali variazioni legate all’evoluzione della situazione in atto saranno comunicate sul sito www.animafestival.it oppure telefonando al numero 347 807 2022 e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/animafestivallive/