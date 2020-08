Monticello d'Alba, una versione ridotta e controllata per la patronale di San Felice

Iniziano in sordina, con una versione ridotta e controllata - nel rispetto delle regole anti contagio -, per i festeggiamenti di San Felice, patrono di Monticello d'Alba, previsti nel fine settimana, a partire da questa sera, e con alcuni appuntamenti rinviati alla prossima settimana.



Questa sera, venerdì 28 agosto, alle ore 19,30 nel cortile delle scuole è prevista la serata "Paella" su prenotazione. A seguire karaoke "Dillo a Dolly" in piazza Martiri.



Sabato 29 alle 17,30 Terre Alte Escursioni e Turismo organizza la camminata "Al far della sera sul sentiero della felicità (con prenotazione obbligatoria a info@terrealte.cn.it). Alle 21,30 serata spassosa in piazza Martiri con lo spettacolo "Da Gadàn" dei Trelilu, a ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Giornata intensa quella di domenica 30 agosto. Alle 11,15 la Santa Messa nella chiesa della Natività. Pomeriggio di sport all'aperto in bicicletta con partenza dal cortile delle scuole: dalle 14,30 alle 18,30 con il noleggio e-bike di Garesio Sport (info Matteo 320.1137467). Alle 16 nel cortile delle scuole per tutti i bimbi si terrà il grande spettacolo del mago Squilibrio. Alle 19,30 in piazza Martiri serata culinaria con la "Cena dell'amicizia sotto le stelle" a cura de La Colomba Coj di Alba.



Venerdì 4 settembre, alle 19.30 presso il giardino della Mente, si terrà su prenotazione "Il pranzo di Renzo e Lucia", di Marco Giacosa, cooking show con menù originale del '600 di "Chef in valigia", in collaborazione con Attraverso Festival.



Sabato 5 settembre, alle ore 21, "Cinema all'aperto" nel cortile delle scuole. Organizzato da Cultura in movimento con ingresso gratuito.



Nel corso dei festeggiamenti di San Felice sarà attivato il servizio bar a cura della Proloco e un banco di beneficenza. Le prenotazioni delle cene saranno garantite telefonando al numero 333.1341544 (Simona) o scrivendo alla mail proloco.monticello@gmail.com.



Tutte le attività si svolgeranno garantendo il distanziamento interpersonale ed evitando assembramenti. Per la tutela di tutti è d'obbligo indossare la mascherina.



Il sindaco Silvio Artusio Comba: "Pur in un momento così complicato e difficile, le tradizioni non si dimenticano. Vivere responsabilmente un momento di festa collettivo è un bel segno di comunità".