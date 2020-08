Carlo Alberto Dalla Chiesa: i nostri simboli

A settembre ricorre l'anniversario del delitto Dalla Chiesa, il prefetto che non chiedeva leggi speciali ma solo chiarezza, essendo convinto che chiunque pretendesse di combattere la mafia nel solo pascolo palermitano, non avrebbe che perso tempo.

100 giorni a Palermo per un piemontese che già negli anni 80 aveva un profilo, e delle intuizioni, di intensa caratura internazionale.

L’Italia ancora non sa fare tesoro dei suoi simboli e questo anniversario, che rinnova un dolore mai sopito nella famiglia, rischia di essere svilito dalla mancanza di verità sui mandati, sicuramente romani, dell’uccisione di un italiano per bene.Il disimpegno della politica nella ricerca di una verità che oggi diverrebbe storia e senza la memoria le Istituzioni non hanno futuro restando mutilate.