Cosa dicono le stelle dal 28 agosto al 4 settembre

ARIETE

In questo contrastante periodo vi toccherà, in svariati frangenti, far orecchie da mercante al fine di evitare litigi o incavolarvi per ciò che non potete mutare… Mantenete una promessa, potenziate la diffidenza, sorvegliate il portafoglio e mitigate l’ansia: principale artefice di tanti disturbi! Tra giovedì e lunedì un episodio costringerà a variare un programma, posticipare appuntamenti o rinunciare a qualcosa a cui tenevate. Propensione a spaccare oggetti. Combini con amici.



TORO

Anche i torelli più mansueti perderanno le staffe dinanzi a soprusi o sgarbataggini ma grazie ad una persona accomodante le acque si placheranno... Nel ciclo esistenziale di qualcuno si stanno aprendo interessanti sipari: infatti qualcosa di nuovo, in tempi non lontani, rallegrerà gli animi oppure taglierete un traguardo. Salute discreta a patto di abbandonare quella larvata ipocondria che sporadicamente assale. Se le ferie le avete consumate tornerete alla consueta routine un po’ intronati.



GEMELLI

Non fatevi prendere per fessi, cancellate il malumore e, come per incanto, i giorni sembreranno meno pesanti indipendentemente da alterchi con un tipo tanto zuccone quanto pasticcione… Serate o weekend piuttosto singolari e da dedicare primariamente a ciò che aggrada malgrado subentrino un’incavolatura e una stonatura! Sulla strada non schiacciate troppo l’acceleratore e guardatevi dagli imprudenti, dai distratti e dai tamponamenti… Acciacchino da lenire.



CANCRO

Che siate andati in ferie o meno non importa fatto sta che la fiacca imperversa impedendo di organizzarvi adeguatamente. Eppure gli impegni saranno tanti ed uno di questi assorbirà una buona fetta di energie: dunque, se potete, domenica riposatevi e non stressatevi. Oltretutto vi toccherà ingollare un rospetto o accompagnare ad una visita un parente stretto. Attenti inoltre a non farvi male per imprudenza o disattenzione. Auguri da porgere o evento da festeggiare.



LEONE

I mesi che vi separano dal 2021 saranno decisivi per il lavoro, i soldi e gli affetti: giocate bene le vostre carte e ne uscirete vincenti, in caso contrario non vi resterà che piangere su del latte malamente versato! Con tatto ed eleganza sganciatevi altresì da un personaggio ambiguo e rammentate che in amore e in ambito amichevole il male non viene unicamente per nuocere e che certe persone è meglio perderle che trovarle … Week end singolare e assai speciale.



VERGINE

Dubbi o delusioni contrassegneranno un periodo faticoso ma utile al fine di capire chi effettivamente merita la vostra fiducia! Se reputate che la scalogna vi tampini non abbacchiatevi, trattasi unicamente di qualche astro moccioso propenso a far apparire tutto così offuscato. Nel focolare delle speranze sta per accendersi la fiamma della riuscita e tante odissee svaniranno lasciando il posto ad un autunno assai singolare. Amica da ringraziare e bellimbusto da inquadrare.



BILANCIA

Diverse cosine, se già non è successo, subiranno rallentamenti inducendovi a sbuffare e rendendo impossibile fare programmi a breve scadenza causa impedimenti esulanti dalla vostra volontà. La quadratura di Saturno origina incognite materiali o sentimentali, necessità di riesaminare un rapporto interpersonale, improvvisate, rivalità e chiamate inaspettate. Buffi incontri e contiguità con medici o vigili. Apprestatevi ad un sabato agitato e ad uno stordente comunicato.



SCORPIONE

Un sorriso al giorno toglie il medico di torno: ragion per cui malgrado qualcosa non quadri siate fiduciosi, guardate avanti con determinazione, non gettate la spugna, accarezzate dei sogni che nessuno potrà mai sottrarvi allontanando quel pessimismo che, assalendo di tanto in tanto, fa vedere le cose in maniera distorta! Effervescenti stelline rischiareranno la via del cuore: seguite la loro rotta e un’aspirazione diventerà realtà… Variazioni in ambito operativo e sorpresa in arrivo.



SAGITTARIO

Checché se ne pensi di voi in realtà non state chiedendo la luna nel pozzo ma solo di avere un briciolo di salute, valute, lavoro e che non vi si rompano le anime più del dovuto… Eppure saranno in diversi a punzecchiarvi e tediarvi fino a farvi perdere la già di per sé precaria pazienza… In aggiuntiva il contegno di un parente o conoscente avrà il potere di infastidirvi mentre il benessere andrà salvaguardato. Qualche nativo troverà l’equa soluzione ad un vecchio tormentone.



CAPRICORNO

Leggermente giù di carreggiata non avrete voglia di perdervi in melensaggini o dar retta alle insulse chiacchiere di strafottenti o invadenti interlocutori che mandereste volentieri a quel paese… Ciononostante dovrete dipendere da qualcuno, sovrastare un ostacolo, far buon viso a sibillina sorte e accontentarvi, per il momento, di ciò che passa il convento. Non da escludere fastidi per un vecchietto, analisi da effettuare e amiconi da contattare per una serata speciale.



ACQUARIO

Si profila un settembre spumeggiante durante il quale avrete modo d’incontrare soggetti intriganti, trascorrere piacevoli ore in compagnia, decifrare un enigma, approfondire un rapportino e cavarvi un pallino. Tra coniugi o fidanzati nasceranno invece delle contese dovute a malintesi... Sappiate comunque che in caso di incertezze l’appoggio di savi consiglieri gioverà tantissimo. Fattibile una possente indignazione per un sistema globale malfunzionante. Dolori intercostali.



PESCI

Approfittate del sestile di Giove col vostro Sole natale per aprire la via della speranza, della giustizia e della fortuna. Ciò non significa veder cadere la manna dal cielo ma che, un po’ grazie al fato e un po’ alla determinazione, riusciate in un intento o troviate delle certezze a dubbi che martellavano. Organismo da disintossicare tramite una dieta appropriata. I vacanzieri settembrini non scordino di portarsi appresso impermeabile ed ombrello! Domenica squinternata.

Le stelle riflettono la luce delle nostre speranze