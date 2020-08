Deceduto all’ospedale di Verduno uno dei contagiati di Roccasparvera

C’è purtroppo una vittima tra i 12 casi di persone risultate positive al Covid-19 dopo aver soggiornato a Roccasparvera nel periodo centrale di agosto.



A segnalarlo è il Centro Operativo Intercomunale (Coi) della Valle Stura, che oltre a confermare, "senza ulteriori evoluzioni", i due episodi di positività segnalati a Demonte già nei giorni scorsi ( leggi qui ), aggiorna la situazione dei più numerosi contagi intanto registrati nel vicino comune montano: 4 residenti, altrettanti turisti francesi sottoposti a tampone al rientro nel loro Paese di origine e altri 4 villeggianti (martedì erano 3) che hanno scoperto di aver contratto l’infezione da Coronavirus dopo essere ritornati nelle loro residenze dell’Albese e Braidese.



Faceva parte di quest’ultimo gruppo la persona che in questi giorni è purtroppo deceduta all’ospedale di Verduno, come fa sapere ancora il Coi, dal quale si spiega che l’Asl Cn1 ha intanto attivato le procedure di accertamento dei soggetti venuti a contatto con le persone risultate positive, disponendo una cinquantina di tamponi in corso di esecuzione tra ieri, giovedì 27 agosto, e oggi.



"L’Asl ha ritenuto di non imporre l’isolamento fiduciario alle persone in attesa dell’esito del tampone in quanto è già trascorso un lasso di tempo prolungato dai primi casi riscontrati", spiega Loris Emanuel, responsabile del Coordinamento, dal quale arriva poi un forte richiamo "a non sottovalutare mai i sintomi".



"Visto il permanere della situazione di incertezza – dice ancora –, si conferma l’indicazione a tutti i frequentatori della valle Stura, popolazione locale e turisti, a utilizzare sempre i dispositivi di protezione (mascherine) sia al chiuso, sia all’aperto, e in presenza di dubbi sul proprio stato di salute si invita a contattare il proprio medico di famiglia".