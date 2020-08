La mappa dei contagi in provincia: Alba cresce ancora (19) e appaia Saluzzo (-2). Nuovi casi a Fossano e Borgo, in calo a Mondovì

Tra comuni che "salgono" e altri che vedono invece ridotto il numero dei propri residenti con tampone positivo, la mappa dei contagi nella Granda appare in qualche modo stabile, in un momento di generalizzata crescita delle infezioni da Covid-19 registrate dalle Asl piemontesi e italiane.



Stando ai bollettini diffusi dall’Unità di Crisi della Regione, in quattro giorni, da lunedì 24 a giovedì 27 agosto, nella nostra provincia si sono registrati 20 nuovi casi di contagio, a fronte di 9 guariti, mentre l’unico decesso, quello del 79enne pensionato albese spentosi ieri all’ospedale di Verduno ( leggi qui ), non rientra ancora in questa contabilità.



Se da Bra si fa sapere come, secondo la piattaforma regionale che quotidianamente ne aggiorna il numero, gli "attualmente positivi" del suo Comune sono 6, stabili quindi rispetto alla nostra ricognizione coi dati di lunedì ( leggi qui ), la vicina Alba fa registrare un piccolo ma significativo balzo in avanti, passando da 15 di inizio settimana ai 19 odierni (nella zona si registrano poi i 2 nuovi casi di Castagnito).



In senso contrario la dinamica dell’altro centro maggiormente interessato da casi in questo momento. Parliamo di Saluzzo, sceso invece da 21 a 19 casi, come nella stessa zona muove all’ingiù il conto di Paesana (3, un caso in meno) e sono stabili i dati di Revello (2) e Manta (2).



Invariato anche il dato di Cuneo (4), nelle cui vicinanze si registrano però i casi di Demonte (2) e di Roccasparvera (4), teatro del piccolo focolaio che ha portato alla morte del pensionato albese.



Numeri in moderata risalita anche a Borgo San Dalmazzo, passato da 1 a 3 casi, come non sono calati quelli di Fossano (13, a +1). Meno due casi è il bilancio per Mondovì (5), mentre risultano stabili Ceva (2) e Savigliano (5).