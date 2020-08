Scuola, Coldiretti: "Duecento aule nelle fattorie didattiche piemontesi"

Con l’apertura delle scuole alle porte sono oltre duecento le fattorie didattiche italiane che potrebbero mettere a disposizione spazi per le lezioni dei ragazzi, in modo da permettere di rispettare le misure di sicurezza anti contagio da Coronavirus con l’aggiunta anche di grandi spazi all’aria aperta per i momenti di intervallo dell’attività didattica.

E’ quanto afferma Coldiretti in relazione alle difficoltà e ai problemi di Governo e Regioni per la ripartenza delle scuole il prossimo 14 settembre, in uno dei momenti più difficili per il Paese.

Le fattorie didattiche sono aziende agricole autorizzate a fare formazione sul campo per le nuove generazioni puntando – precisa l'associazione agricola – sull’educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna con i suoi ritmi, l’alternanza delle stagioni e la possibilità di produrre in modo sostenibile.

“Le fattorie didattiche piemontesi – spiega Silvia Beccaria, responsabile Donne Impresa Coldiretti Piemonte –, grazie alla loro distribuzione capillare nelle diverse province, con una presenza anche nelle zone rurali più marginali, possono risolvere molti problemi organizzativi ed essere un utile affiancamento all’attività degli istituti scolastici del territorio”.

Inoltre proprio perché spesso in aree isolate e con ampi spazi all’aperto – continua la Coldiretti – le fattorie sono forse i luoghi più sicuri per l’attività didattica perché è più facile garantire il rispetto delle misure di precauzione per difendersi dal contagio.

Non è un caso infatti – si sottolinea – che appena lo 0,1% delle 51.363 denunce di contagio da Covid-19 al lavoro registrate dall’Inail in Italia allo scorso 31 luglio riguardino l’agricoltura.

Negli ultimi venti anni – spiega la Coldiretti a livello nazionale circa 10 milioni di bambini di cui il 70% nella fascia d’età compresa fra i 4 e gli 11 anni, dalla scuola materna alla primaria e il 30% studenti più grandi medie e superiori hanno già frequentato le fattorie didattiche italiane grazie alle iniziative Educazione alla Campagna Amica di Donne Impresa Coldiretti.

“Le fattorie didattiche possono anche svolgere un ruolo fondamentale – concludono Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale - nel sostenere le famiglie e i genitori, in particolare le madri, che rientreranno al lavoro in concomitanza con l’inizio delle lezioni scolastiche”.