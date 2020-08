Volley A2/F: La Lpm Bam Mondovì confermata nel girone Ovest a 10 squadre!...e lunedì arriva il calendario!

La Lpm Bam Mondovì confermata nel girone Ovest a 10 squadre della Serie A2. La notizia che vi avevamo anticipato nei giorni scorsi è stata ufficializzata pochi minuti fa. Niente passaggio, dunque, del Club Italia Crai verso il raggruppamento Est, che resta a 9 squadre. Altra notizia importante è la data di pubblicazione del calendario.

Lunedì 31 agosto, infatti, la Lega renderà note tutte le giornate del prossimo campionato che prenderà il via il 20 settembre. Una pubblicazione che avverrà con un ritardo a dir poco eccessivo, visto che sarà svelato solo venti giorni prima dell'inizio della stagione e con le società che dovranno in tutta fretta organizzare trasferte e spostamenti. Ecco il comunicato apparso sul sito della Lega: