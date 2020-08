Volley A2/F: Una buona notizia per la Lpm Bam Mondovì! L’americana Leah Hardeman domani sbarca in Italia!

Buone, anzi ottime notizie per la Lpm Bam Mondovì! Domani alle 8:30, infatti, all'aeroporto internazionale di Milano Malpensa è previsto l’arrivo del volo che porterà in Italia Leah Hardeman, la nuova schiacciatrice americana del Puma. La forte banda statunitense nella serata di oggi partirà in aereo da Atlanta, città della Georgia dove vive stabilmente, con rotta verso New York.

Dopo lo scalo nella “grande mela”, Leah prenderà il volo con destinazione Milano e da qui raggiungerà Mondovì in auto. Dopo una lunga attesa dovuta alle pratiche per l’ottenimento del visto, dunque, la neo pumina può finalmente raggiungere l’Italia e unirsi con le sue nuove compagne di squadra, che nel frattempo hanno già iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di A2.

Una volta atterrata a Malpensa, la Hardeman si sottoporrà a un primo tampone anti-covid. Operazione che sarà ripetuta a Mondovì lunedì mattina. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la giocatrice potrà mettersi da subito a disposizione del coach Davide Delmati, senza osservare alcun periodo di quarantena. Insomma, una bella notizia per la società della presidente Alessandra Fissolo e per tutti i suoi tifosi che aspettano con ansia di vedere all’opera la nuova “stella” americana del Puma.