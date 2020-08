Autostrada Torino-Savona: ancora possibili rallentamenti per lavori tra Savona e Altare

La società Autostrada dei Fiori ha diffuso il consueto aggiornamento settimanale sui cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) di sua competenza.



Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Torino

Tra Savona e Altare dal km 116+800 al km 110+300, restringimento della carreggiata che prevede inizialmente la chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 04/12/2019 al 30/04/2021; successivamente chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento galleria Bricco, dal 04/08/2020 al 30/06/2021.



Tronco A10 – Savona – Ventimiglia - Confine di Stato

Durante la settimana in oggetto saranno presenti alcuni cantieri che non comporteranno turbativa al traffico.