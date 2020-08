Volley femminile A1 - Sabato a Monza l'esordio stagionale della Bosca S.Bernardo Cuneo, Pistola: "Tanta voglia di scendere in campo"

Manca poco all'atteso esordio stagionale della Bosca S.Bernardo Cuneo, reduce da sei intense settimane di preparazione.

Sabato 29 (fischio d'inizio alle 17 all'Arena di Monza) le "gatte" se la vedranno con la Saugella Monza in una sfida secca, valida come primo turno della Supercoppa Italiana.

Chi vince accede allo step successivo della competizione ed affronterà la vincente di Savino Del Bene Scandicci e Banca Valsabbina Millenium Brescia.

Ad accendere ulteriormente l'interesse la presenza di due ex, una per parte: Sonia Candi e Lise Van Hecke.

Coach Pistola: "C’è tanta voglia di scendere in campo dopo tutti questi mesi senza partite ufficiali. Siamo ancora ovviamente lontani dalla condizione ottimale e dagli automatismi auspicati, ma nel corso dei vari allenamenti congiunti abbiamo già avuto l’opportunità di provare alcuni schemi e siamo pronti per farci valere in Supercoppa. Ungureanu si è messa a disposizione della squadra per ricoprire il ruolo di opposto, nel quale si sta applicando piuttosto bene. Bici è con noi da qualche giorno e contiamo di recuperarla al più presto. Difficile decifrare la partita di sabato: per noi è il primo confronto con un top team; Monza, a sua volta, è reduce da un solo allenamento congiunto. Ci auguriamo di riuscire ad affrontare il match con quello spirito che ha caratterizzato queste settimane di preparazione".