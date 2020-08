Dl semplificazione: Lega, ok a nostro emendamento su mutui agevolati e fondo perduto ai giovani in agricoltura

“Approvato in commissioni riunite nell’ambito del decreto Semplificazioni il nostro emendamento per favorire l’ingresso e sostenere i giovani agricoltori sotto i 41 anni su tutto il territorio nazionale” Lo scrivono in una nota i senatori della Lega Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura a Palazzo Madama, Gian Paolo Vallardi, presidente della medesima commissione, Rosellina Sbrana, membro della commissione e William De Vecchis



“L’approvazione all’unanimità all’emendamento è un successo per la Lega tutto il Paese” spiegano i senatori: “la Lega riesce così a estendere a tutto il territorio nazionale le disposizioni previste dall’art. 10 della Legge 185/2000 che agevolava soltanto le aziende situate al sud. Grazie a Lega Salvini Premier tutto il territorio nazionale potrà beneficiare di agevolazioni a fondo perduto fino al 35% e finanziamento a tasso agevolato fino al 60% a tasso agevolato per i giovani agricoltori”

E aggiungono: “L’importante emendamento, approvato nella notte, è il frutto di un duro lavoro oltre che della Commissione Agricoltura che lo ha proposto a nome di Lega Salvini Premier ma anche dei colleghi delle commissioni Affari Costituzionali e Lavori Pubblici che si sono impegnati per farlo approvare e che ringraziamo per l’impegno profuso durante questi lavori in commissione”