Alba, volontari al lavoro per la pulizia della Cittadella degli Studi

Si svolgerà in due momenti, lunedì 31 agosto e sabato 5 settembre, l’intervento di pulizia che vedrà i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, dell’Associazione Anti Incendi Boschivi (Aib), di Proteggere Insieme, della Misericordia Santa Chiara, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Croce Rossa Italiana e del Cb Club Albese prodigarsi in un’azione di pulizia della zona retrostante il Parco Sobrino e il Liceo Artistico Gallizio.



"Nell'area adiacente quella sede scolastica, di competenza della Provincia, è presente uno spazio nel quale, anche in conseguenza del lungo periodo di sospensione delle attività scolastiche, la crescita incontrollata della vegetazione infestante è diventata problematica – spiega l’assessore comunale Massimo Reggio –. Da qui, ottenuta la necessaria autorizzazione da Cuneo, abbiamo deciso per predisporre un intervento di emergenza per la pulizia e il disboscamento dell’area. Intervento che sarà reso possibile grazie al prezioso supporto dei volontari".



"Tutta l'area, sulla quale stanno sorgendo i nuovi campi da basket e beach volley, è oggetto di grande attenzione da parte della nostra Amministrazione – prosegue Reggio –. Per questo puntiamo a mettere in atto una riqualificazione estesa, particolarmente necessaria nel momento in cui ci avviciniamo alla riapertura delle scuole, che ad Alba tocca in modo particolare la zona della Cittadella degli Studi" .