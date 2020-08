Azione Cattolica Saluzzo: con la tradizionale camminata si celebra l'anniversario della posa della Croce sul "Viso Mozzo"

Sarà proposta anche quest'anno, per la 30° volta, dall'Azione Cattolica della Diocesi di Saluzzo la tradizionale camminata in cima al Viso Mozzo, vetta da cui ammirare il Monviso in una posizione privilegiata.

L'appuntamento è come da tradizione per l'ultima domenica di agosto, informa il presidente Ac Davide Debernardi - quest'anno domenica 30 e celebrerà l'anniversario della posa della Croce sul "Viso Mozzo" il 31 agosto del 1991 in onore di Pier Giorgio Frassati, giovane moderno, sportivo, amante della montagna, modello di carità discreta e gioia contagiosa. In questi tempi cosi difficili ed incerti, i Giovani dell'AC saluzzese non hanno smesso di programmare le iniziative annuali e, ricalibrandole alla luce della pandemia, sarà ugualmente possibile iniziare l'anno associativo nel più tradizionale dei modi: affidando il cammino e l'Associazione allo sguardo di Pier Giorgio.

"Come ogni anno abbiamo pensato di organizzare una giornata di amicizia, sport e tradizione da vivere insieme sulle nostre montagne. Quest'anno crediamo sia davvero un momento speciale, di comunità, dopo molti mesi di solitudine e distanza nelle relazioni sociali.

Sarà una giornata di grande amicizia, ricca di sorprese e paesaggi mozzafiato, dalla fatica per la salita alla bella della vetta. Insomma, non mancate!" commentano Cecilia Gerardi e Carlo Allemano, responsabili Giovani per l'AC Saluzzese. E' prevista anche una sorpresa speciale, per tutti i partecipanti alla giornata.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 6,45 a Pian del Re, alle 7 la partenza in piccoli gruppi, alle 11 la Messa celebrata dagli assistenti Azione Cattolica. Al rifugio Quintino Sella alle 12,30 è in programma il pranzo al sacco o prenotando al rifugio Quintino Sella (tel. 0175 94943).

Nel pomeriggio discesa a Pian del Re. In caso di maltempo, la giornata sarà annullata.

Informazioni sull’ iniziativa anche sulle pagine facebook e instagram del’azione Cattolica saluzzese. Nel rispetto delle norme vigenti sarà necessario iscriversi inviando SMS, Whatsapp o e-mail ad uno dei contatti seguenti. Specificare nome, cognome ed età di ogni partecipante. Carlo Allemano: 349 3765211 carlo.alle.99@gmail.com; Davide Debernardi 338 7197381 debernardidavide@yahoo.it; Cecilia Gerardi 345 6387730 ceci_gerr@yahoo.it, Matteo Perotto: 340 2311444 matteo.perotto1999@gmail.com