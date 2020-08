Bra superstar al 33° Premio Giornalistico Internazionale del Roero (FOTO)

“Bra è regina di cuoi”, scriveva Giovanni Arpino. “Bra è regina di sapori”, aggiungiamo noi. La sua tipica salsiccia è, infatti, tornata sulla bocca di tutti. Il motivo? La golosa istituzione tutta braidese è diventata la musa ispiratrice per la collaboratrice de "La Voce di Alba" e "TargatoCn" Silvia Gullino, entrata nel palmares del Premio Giornalistico Internazionale del Roero 2020, con un articolo guidato proprio dalla forza trainante del rinomato insaccato piemontese.



“Dentro c’è tutta la ricchezza della tradizione, ogni boccone è una rievocazione di storia, letteratura e folklore, che si esprime attraverso l’omonima Confraternita, che ha animato i giorni di Cheese nel settembre 2019”. Ha detto la fresca vincitrice del Premio fondato dall’attivissimo Giovanni Negro, che ogni anno accende i riflettori sul Roero e le sue eccellenze, attraverso gli scritti di autori che incarnano al meglio i valori e lo spirito della terra a sinistra del Tanaro.



“Ringrazio gli organizzatori del Premio, perché mi hanno permesso di vivere un’emozione grandissima nel raccontare una terra meravigliosa, benedetta dal lavoro. La salsiccia mette tutti d’accordo. A Bra ne andiamo tutti matti e anche i grandi chef la apprezzano moltissimo. È da provare per credere”, ha aggiunto Silvia Gullino.



Così, in questa 33ª edizione del Premio, che si è svolta venerdì 28 agosto a norma di Covid, presso l’Enoteca Regionale del Roero di Canale, è toccato all’eccellenza gastronomica braidese conquistare la giuria presieduta dal giornalista Gian Mario Ricciardi, già caporedattore della Tgr Piemonte, affiancato alla conduzione della serata dal collega Beppe Rovera, in mezzo ad una platea di pubblico che annoverava i sindaci roerini, il sindaco di Alba, capitale delle Langhe, Carlo Bo, il presidente dell’Atl Luigi Barbero e rappresentanti degli sponsor.



Oltre ai padroni di casa, senatore Marco Perosino, presidente dell’Enoteca, con il direttore Pier Paolo Guelfo, erano presenti all’appuntamento, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Fabio Carosso e il presidente della Provincia Granda, Federico Borgna, che hanno espresso il vivo apprezzamento per la manifestazione, che tornerà nel 2021 a Sommariva del Bosco.



Ma anche la curiosità vuole la sua parte. L’articolo è apparso online su "La voce di Alba" il 22 settembre 2019 per concentrarsi su un’esperienza di autentico gusto e colore, esattamente il giallo ed il blu, che identificano i confratelli e le consorelle della salsiccia, presenti all’evento con una delegazione. Chi è di Bra può tranquillamente evitare di leggersi la storia, mentre per tutti gli altri facciamo un ripasso sul tema https://www.lavocedialba.it/2019/09/22/leggi-notizia/argomenti/curiosita-2/articolo/bra-la-confraternita-della-salsiccia-protagonista-nel-villaggio-globale-di-cheese.html.



“Per la partecipata testimonianza di uno dei prodotti buoni e famosi che fanno grande il Roero, la salsiccia di Bra” questa la motivazione che ha suscitato l’euforica reazione della giornalista braidese: “Come tutte le cose belle - ha dichiarato la vincitrice -, dedico il premio alla mia famiglia e poi ai miei lettori che mi seguono sempre con affetto. Ma soprattutto condivido questa gioia con tutti i braidesi: sulla pergamena è scritto Silvia Gullino, ma si legge Bra!”.



A complimentarsi con la concittadina, che è pure curatrice del Caffè Letterario, c’era proprio il sindaco di Bra Gianni Fogliato, che si è rallegrato per un riconoscimento che si riverbera positivamente su tutta la città della Zizzola.



Ha completato la festa braidese il premio assegnato per la sezione internazionale ad un articolo apparso sul The Guardian, che ha messo in bella mostra una fotografia della chiesa di Sant’Andrea per poi elevare il Roero al rango della Val Badia e della costa della Toscana.



La cerimonia è stata ripresa dalla tv e sulla nuova piattaforma web www.premiogiornalisticodelroero.com, dove è possibile rivivere tutte le emozioni dell’evento e conoscere i protagonisti, che hanno contribuito a rendere il Premio una delle prime occasioni per dimostrare come il Roero e le sue eccellenze non si fermano, nemmeno al tempo del Coronavirus. Missione riuscita.