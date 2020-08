Busca, lunedì i funerali dell’agricoltore vittima di un incidente nella sua cascina

Giunto in mattinata il necessario nulla-osta da parte del magistrato, sono stati fissati per lunedì, alle ore 10.30 nella parrocchia del paese, i funerali di Germano Quaglia, 80 anni, storico agricoltore e allevatore di Busca che ieri, venerdì 28 agosto, è stato vittima del tragico incidente sul lavoro verificatosi presso la cascina che l’uomo conduceva in frazione Attissano.



Impegnato a riporre un elevatore appena utilizzato per la raccolta della frutta, l’agricoltore è stato travolto dal pesante macchinario, che lo ha schiacciato contro il trattore da cui era appena stato sganciato.



A nulla sono purtroppo valsi i soccorsi prestati sul posto dall’équipe del 118 immediatamente allertata, cui non è rimasto altro che constatare un decesso le cui circostanze sono poi state al centro dei rilievi compiuti dai funzionari dello Spresal, il servizio di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro dell’Asl, mentre la salma è stata composta nella camera mortuaria del locale Ospedale Civile.



"Un fatto che ci addolora enormemente – commenta il sindaco di Busca, Marco Gallo –. Grande lavoratore, Germano era una persona stimata e ben voluta da tutti, non possiamo che stringerci al dolore della famiglia".



Germano Quaglia lascia la moglie Irma e le figlie Carla, Chiara, Enrica e Cristina, insieme ai generi Marco, Alessandro e Fabrizio e a due nipoti.



Famiglia e amici si riuniranno in preghiera per il loro congiunto presso la stessa parrocchiale questa sera, sabato, alle ore 19.30, e domani, domenica, alle ore 20. Per volere della famiglia, non fiori ma opere di bene.