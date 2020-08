Carmagnola, la Fiera del Peperone 2020 alza il sipario sui produttori del territorio

E' iniziata venerdì la 71esima edizione della storica manifestazione piemontese, una “Edizione Speciale e Diffusa”, con un format nuovo ed esteso in diverse aree della città.



Domenica 30 agosto è in programma il mercatino “I prodotti del nostro territorio” lungo tutto l’asse della centrale Via Valobra con i prodotti del Paniere della Città Metropolitana di Torino, di Campagna Amica e di altre importanti realtà dell’agroindustria locale e regionale.



Al mattino è in programma anche il tradizionale Concorso del Peperone nella centrale Piazza Sant’Agostino, con trasmissione digitale sulla pagina facebook della premiazione alle ore 15 presentata da Tinto, conduttore televisivo e radiofonico che cura altri importanti incontri digitali della manifestazione, tra i quali quelli con Adriana Volpe, Lidia Bastianich, Massimiliano Rosolino e Gino Sorbillo.



Da lunedì i magnifici peperoni vincitori saranno in vendita nel punto info di Piazza Sant’Agostino con ricavato che verrà devoluto in beneficienza a casa Roberta, residenza assistenziale della città.



In diverse aree della città si trova anche il Mercato del Peperone, con le bancarelle dei produttori del Consorzio, e nel cortile del castello, con ingressi contingentati e in osservanza delle norme di sicurezza anti Covid, alle 16:30 è in programma uno spettacolo di magia per grandi e piccini e alle 21:30 uno spettacolo musicale con i Bart Cafè.



Al Pala BCC è in programma la cena “Fritto misto alla piemontese”, a pagamento e su prenotazione, nei Giardini del Castello l’Area Bimbi con un villaggio indiano e tanti animali, nel pomeriggio sono aperti i musei cittadini ed è possibile visitare mostre tra le quali la grande mostra collettiva “Dialogo con i Maestri” allestita in collaborazione con l’Associazione Piemontese Arte di Torino.