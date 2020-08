Dal Roero un riconoscimento all’amore per il nostro territorio del volto Tv Beppe Gandolfo

C’è anche Beppe Gandolfo tra i premiati alla 32ª edizione del "Premio Giornalistico del Roero", la cui cerimonia conclusiva si è tenuta nella serata di ieri, venerdì 28 agosto, nei locali dell’Enoteca Regionale del Roero di Canale.



Lo storico volto dell’informazione Mediaset, editorialista per TargatoCn, La Voce di Alba e i quotidiani del gruppo More News, ha ricevuto l’omaggio della giuria guidata dal collega Gian Mario Ricciardi per un servizio di oltre 4 minuti sul Tartufo Bianco tardivo d’Alba, andato in onda nello scorso gennaio all’interno del magazine di Italia 1 "Studio Aperto MAG" (lo riproponiamo qui ).



"E’ un tributo che mi onora e che ricevo con grande gioia – ha ringraziato il giornalista, originario di Cortemilia –. Per me, che quotidianamente provo a raccontare un Piemonte e un’Italia spesso tristi, con aziende in crisi, alluvioni, disastri o tragedie come quella recentemente capitata nella vicina Castelmagno, è stato un piacere e una ragione di orgoglio aver avuto la possibilità di dedicarmi alle bellezze di un territorio al quale mi sento profondamente legato".