Il comune di Villanova Mondovì sollecita il ripristino stradale dopo la posa della fibra

Il Comune di Villanova Mondovì, dopo aver annunciato, nel mese di giugno, il collaudo della Banda Ultra Larga, continua a monitorare lo stato dell’infrastruttura al fine di completare tutti i lavori di ultimazione dell'opera. Restano da effettuare, nonostante i numerosi solleciti, alcune lavorazioni riferite ai ripristini stradali: in seguito alle attività di scavo, infatti, le imprese che operano per conto di Open Fiber hanno eseguito i ripristini provvisori in attesa della seconda tranche di sistemazioni definitive per riasfaltare le strade interessate dai lavori di posa della rete.



«Siamo consapevoli dei disagi dovuti ai lavori di posizionamento della BUL - afferma Michelangelo Turco, sindaco di Villanova Mondovì - con ulteriori ritardi che ne potrebbero 'offuscare' l'importanza. Sottolineo, a riguardo, come il nostro territorio abbia beneficiato di un investimento infrastrutturale che ci posiziona tra le realtà più ‘smart’ del Piemonte. Continueremo a seguire con molta attenzione l’operato di Open Fiber, garante della rete non solo nella fase di costruzione, ma anche di ripristino».



In particolare, l'Amministrazione comunale villanovese ha avviato le comunicazioni di sollecito da parte degli uffici già nel mese di settembre 2019. Numerosi i tratti oggetto delle corrispondenze. Nel solo mese di luglio 2020, poi, sono state ben quattro le richieste ufficiali inoltrate alla ditta ed alla direzione lavori che, per conto di Open Fiber, hanno effettuato l'intervento, oltre a diversi solleciti telefonici.



«Da oltre un anno - dichiara Gabriele Boetti, consigliere comunale con delega ai Lavori Pubblici - l’Amministrazione e gli uffici sollecitano il pieno compimento dell’opera. L’allacciamento ed il collaudo sono fasi importanti, ma altrettanta attenzione deve essere rivolta al transito carrabile e pedonale delle principali vie cittadine, molte delle quali con competenza provinciale. Ci sono state fornite rassicurazioni sulla ripresa dei lavori di ripristino: il monitoraggio è continuo nell’interesse collettivo». Lavori che, è l’auspicio dell’Amministrazione comunale, dovrebbero concretizzarsi quanto prima, proprio a tutela dell’intera comunità.