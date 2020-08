Maltempo e temporali, scatta l'allerta gialla nella pianura cuneese e in val Tanaro

E' stato emesso alle ore 13 della giornata di oggi, sabato 29 agosto il bollettino dell'Arpa Piemonte riguardante le "allerte" metereologiche previste sul territorio piemontese.

In particolare sulla provincia di Cuneo è "scattata" l'allerta gialla su parte del territorio. I nubifragi e i temporali attesi per le prossime ore si potrebbero abbattere con particolare forza su buona parte della pianura cuneese e della Valle Tanaro. Il maltempo colpirà con un certo vigore tutta la regione Piemonte ad eccezione delle vallate del cuneese e del saluzzese (non destano preoccupazioni i territori collegati al fiume Varaita, Maira e Stura per cui l'allerta rimane verde).

Prevista l'allerta arancione con possibilità di piccole esondazioni nei luoghi collegati al fiume Toce nel novarese e verbano.