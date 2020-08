Nuovi fondi per l’acquisto dei libri della biblioteca comunale “Ernesta Cena” di Rifreddo

Buone notizie per gli amanti della lettura rifreddesi.



In questi giorni, infatti, dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è arrivata la notizia che alla piccola biblioteca comunale “Ernesta Cena” è stato assegnato un contributo di 2.143 euro.



“Un mesetto fa - ci spiegano il vice-sindaco Elia Giordanino e la consigliera comunale Valentina Cesano che hanno seguito l’iter dell’erogazione - siamo venuti a conoscenza che era stato istituito il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali e che i comuni in cui ci sono biblioteche pubbliche potevano presentare domanda per accedere a dei finanziamenti. Abbiamo, ovviamente, presentato domanda e così adesso possiamo avere qualche soldino in più per comprare dei nuovi libri”.



I fondi infatti dovranno essere esclusivamente spesi per l’aumento della dotazione libraria della biblioteca e non potranno, pena la restituzione, andare a sopperire ad altre esigenze della stessa.



“Preso atto del finanziamento - aggiunge il sindaco Cesare Cavallo - abbiamo immediatamente fatto partecipi i volontari che gestiscono la nostra istituzione culturale ed i cittadini in modo da coinvolgerli nella scelta dei futuri libri da acquistare. Siamo inoltre particolarmente contenti del contributo perché arriva giusto dopo gli investimenti degli ultimi anni in scaffalature e dotazioni informatiche e ci consente di completare un processo di rinnovamento dell’offerta della biblioteca Ernesta Cena”.

Come dire oltre che bravi a Rifreddo sono stati anche fortunati.