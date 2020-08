Ben 290 denunciati per il rave party lungo le sponde del Tanaro a San Martino Alfieri

A poco più di un mese dall’intervento, risalente alla notte del 5 luglio scorso, sono stati emessi i primi provvedimenti di natura giudiziaria in relazione al rave party organizzato in un’area boschiva lungo il Tanaro in località Tanarella di San Martino Alfieri.

Una festa non autorizzata – a maggior ragione in questo periodo, con divieto di assembramenti – cui parteciparono circa 400 persone. La musica ad altissimo volume, durata tutta la notte, venne avvertita distintamente anche dai paesi vicini e comportò l’intervento di carabinieri e polizia, con coordinamento dell’attività affidata a questi ultimi.

L’attività, che ha tenuto impegnate le forze dell’ordine per l’intero fine settimana, portò nell’immediatezza i carabinieri della Compagnia di Villanova d’Asti a identificare oltre 300 soggetti cui vennero contestate, in ragione delle commesse violazioni ai vari DPCM emanati per prevenire e contrastare l’emergenza COVID-19, sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 25.000 euro, molte delle quali già pagate.

Oggi, a conclusione di approfonditi e prolungati accertamenti, i carabinieri hanno deferito alla magistratura 290 persone per il reato di invasione di terreni in concorso. Si tratta di tutti giovanissimi, con un’incidenza di presenza maschile rispetto a quella femminile, tutti provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte, 43 dei quali residenti nella provincia di Asti.

La quasi totalità dei giovani denunciati sono risultati essere già gravati da analoghi precedenti penali e di polizia poiché identificati e segnalati in occasione di altri rave party . Tra le persone identificate figurano anche 19 minorenni, il più piccolo dei quali ha appena 15 anni.