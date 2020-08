Controesodo, oltre 700 persone controllate nelle principali stazioni di Torino e del Piemonte

Particolare attenzione è stata riservata alle tratte ferroviarie internazionali Torino – Lione e quelle da e per la Liguria sulla quale si registra una maggior presenza di viaggiatori nel periodo estivo, ma anche per prevenire episodi di aggressioni al personale ferroviario viaggiante e danneggiamenti alle strutture ferroviarie, che producono notevoli ripercussioni sul trasporto e la sicurezza. Ai fini di un’efficace prevenzione di condotte illecite e di un adeguato mantenimento delle misure di sicurezza negli ambiti ferroviari, i servizi hanno interessato gli scali cittadini principali con particolare attenzione a quelli minori non presenziati.