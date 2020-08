Il saluzzese piange Giuseppe Raspo, il signore dei trattori "Pasquali"

E' venuto a mancare all'età di 84 anni Giuseppe Raspo, storico imprenditore di macchinari agricoli del saluzzese.

Originario di Fossano, residente a Manta, la sua storia è legata alla vendita di trattori di piccola dimensione ideali per lavorare su terreni non regolari, in montagna e in collina soprattutto. Core business di Raspo era la vendita del "Pasquali", modello di trattore che lo ha reso noto nel settore agrotecnico.

La vendita dei piccoli mezzi era cominciata nel 1962 e per oltre 40 anni ha portato avanti la sua attività nell'esercizio insieme alla moglie Maria Teresa.

Oltre alla moglie, storica collaboratrice di Raspo, lascia i figli Nives e Danilo e i nipoti Alberto, Alessandro, Camilla e Cecilia.

Il rosario sarà celebrato oggi, sabato 29 agosto e domani, domenica 30 agosto alle ore 20,30 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Manta.

Nella stessa chiesa lunedì 31 agosto verrà celebrato il funerale.