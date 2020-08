Incidente sulla Torino-Savona: furgone finisce fuori strada all’altezza dello stabilimento Maina

Non ha avuto fortunatamente più gravi conseguenze l’incidente che poco dopo le 8.30 di questa mattina, sabato 29 agosto, ha coinvolto un furgone che stava percorrendo l’autostrada A6 Torino-Savona in direzione Torino, all’altezza dello stabilimento della Maina.



Il mezzo è finito fuori strada in modo autonomo, arrestandosi solo dopo diversi metri nell’area pianeggiante che in quel tratto affianca la carreggiata.



L’uscita di strada non ha fortunatamente coinvolto altri veicoli e il conducente del furgone non ha riportato ferite.

In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco con squadre da Cuneo e Fossano, insieme agli ausiliari del traffico della società autostrade, mentre ora si attende l’arrivo dell’autogru chiamata a rimuovere il veicolo.



Sul posto non si sono al momento registrate interruzioni o particolari rallentamenti della circolazione.