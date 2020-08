Rivestimento a cappotto, tutto quello che c’è da sapere al riguardo

Cos’è il rivestimento a capotto

Sicuramente avrete già sentito parlare del rivestimento a capotto degli edifici, un’operazione edilizia ricca di vantaggi, anche se non molto semplice da eseguire.

Il rivestimento a cappotto prevede l’isolazione termica, e su scelta dell’acquirente anche acustica, del complesso residenziale o lavorativo, al fine di ridurne la dispersione di calore, e di bloccare l’inquinamento acustico proveniente dall’esterno.

Questo tipo di rivestimento, può tranquillamente definirsi un investimento con grandi vantaggi a lungo termine. L’edificio, sia durante i mesi estivi che quelli invernali, bloccherà l’aria in entrata ed in uscita dall’esterno, permettendo di mantenere un clima interno adattato alle proprie esigenze quando tutte le porte e le finestre sono chiuse.

Si rivela essere molto utile anche per tutti coloro che abitano in zone particolarmente trafficate, dove urli, schiamazzi e clacson, rendono impossibile godersi la propria abitazione in totale tranquillità.

Andiamo però adesso a vedere nel dettaglio quali tipologie di rivestimento a capotto esistono, e quali sono i costi a cui andremo incontro decidendo di effettuare l’operazione.

Tipologie di rivestimento a capotto e costi di ognuna di esse

Partiamo subito dicendovi che sono molte le caratteristiche che influiscono sul prezzo dell’isolamento a capotto, primo fra tutti i materiali utilizzati e il loro spessore.

Sarà possibile scegliere il rivestimento con materiali sintetici, molto economici e con un costo che oscilla tra i venti ed i trenta euro; i materiali di origine minerale, leggermente più costosi con un prezzo che tocca i cinquanta euro a metro quadrato, ed infine i materiali completamente naturali, il cui costo si aggira intorno agli ottanta euro a metro quadro.

Inutile sottolineare che un isolamento effettuato con materiale naturale, sarà molto più efficace rispetto ad uno basato su materiale sintetico. Una volta scelto il materiale di rivestimento, dobbiamo aggiungere i prezzi della manodopera, che variano da località a località.

Nel nostro Paese troviamo città in cui il prezzo della manodopera si attesta sui venticinque

euro, e città in cui arriva a toccare i cinquanta euro.

Noi ovviamente vi consigliamo di mettere per un secondo da parte l’economia, e puntare su dei professionisti del settore, che anche se più costosi, porteranno a termine un lavoro a regola d’arte.

Infine, a questa ulteriore somma, ci rimane da aggiungere il nolo del ponteggio, generalmente pari a dieci euro per metro quadro, dato che però, anche in questo caso, varia da città a città.

L’importanza della scelta dei professionisti

Come vi abbiamo accennato in precedenza, quando si parla di rivestimento a cappotto, la qualità di lavoro dei professionisti a cui decidiamo di fare affidamento gioca un ruolo cruciale.

Nonostante molte persone siano puntate al risparmio quando si tratta di scegliere l’impresa edile, la migliore cosa da fare è valutare prima di tutto l’operato di ognuna di esse. Esistono vari modi per fare ciò, partendo proprio dalle recensioni della stessa

Al giorno d’oggi, la stragrande maggioranza delle imprese edili possiede un sito web attraverso il quale è possibile visualizzare le offerte proposte ed i vari feedback.

Cercate innanzitutto un’impresa che abbia delle buone recensioni e molti anni di esperienza alle spalle; attraverso questa selezione vi sarà possibile affidare il compito solo a persone che operano da vari anni nel settore, e sanno perfettamente come agire per ottenere il miglior risultato possibile.

Chiedete anche informazioni sui materiali utilizzati per il rivestimento a cappotto, e valutate se si addicono veramente alle vostre esigenze, o se sia meglio puntare su qualcosa di più efficace.