Dal Caffè Letterario di Bra, la proposta di libri per aiutare a superare il dolore del lutto

Niente è più terribile della perdita di chi amiamo. Tutto sembra implodere e crollare, il senso di noi vacilla e ci si ritrova in balia di una spaventosa paralisi emotiva, che intacca energie fisiche e soprattutto mentali. Resistere a questi sentimenti del tutto umani, viverli e affrontarli non è semplice.



Tuttavia ogni lutto, anche il più terribile, si può e si deve superare e per farlo bisogna accogliere tutto l’aiuto che si può ricevere. Anche dai libri. Tante tristi storie, che si sono aperte alla speranza, sono state raccontate dalla letteratura, in ogni epoca. Il Caffè Letterario di Bra ha cercato di dare parola a quel dolore spesso così difficile da descrivere, suggerendo un viaggio tra pagine che possono servire come rimedio contro il senso di vuoto e per ripartire.



Iniziamo con “Diario di un dolore” (Adelphi) di Clive Staples Lewis, un testo che si legge tutto d’un fiato. La morte di una persona cara è l’esperienza più traumatica. Le persone vi fanno fronte in modo diverso: alcuni piangono mentre altri rimangono con gli occhi asciutti, alcuni scoprono la crescita attraverso la sofferenza, altri trovano un rifiuto; alcuni si sentono arrabbiati, altri si sentono intorpiditi.



Non è facile descrivere il dolore e cercare di spiegarlo, ma C.S. Lewis ci è riuscito. In questo libro l’autore de “Le cronache di Narnia” descrive la sua reazione dopo la morte della moglie. Un libro limpido, sincero e pieno d’amore che interessa chiunque abbia provato un dolore.



L’altra scelta è “Io e Mabel” (Einaudi) di Helen Macdonald (miglior libro pubblicato nel 2015 secondo Amazon e Premio letterario Merck Serono), un profondo romanzo autobiografico in cui l’autrice racconta il proprio personale percorso di fronte alla perdita improvvisa del padre, noto fotografo naturalistico che le aveva trasmesso la sua passione per l’osservazione della natura.



Il recupero della sua forza vitale avviene attraverso l’addestramento di Mabel, un maestoso astore, uno dei rapaci più grandi e pericolosi al mondo. Il suo isolamento, la sua concentrazione totale nei riguardi del volatile, la porta a scoprire il lato più selvatico dell’esistenza e la concezione della morte, aiutandola a tornare ad una vita più forte e consapevole.



Infine, “Portami lassù” (Mondadori), scritto da Cristina Giordana, la mamma del giovane alpinista Luca Borgoni che perse la vita sul Cervino a soli 22 anni.



Si tratta di un racconto puntuale ed insieme fantastico in cui il buio della notte, causato dall’interruzione improvvisa e tragica di una vita troppo breve si trasforma in una scintilla di vita capace di scaldare i cuori e riaccendere le speranze sull’eternità degli affetti che ci legano alle persone che amiamo. Ci sarà un alternarsi di immagini, parole e riflessioni circa la storia vera del ragazzo cuneese, scomparso l’8 luglio 2017, che ora ha raggiunto la vetta più alta, il cielo.