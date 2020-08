Trenta e una proposta per trascorrere in Granda l’ultimo weekend di agosto

Come ogni settimana vi proponiamo la nostra rassegna di proposte tra cultura, buona tavola e intrattenimento. Con un avviso. Alcune delle manifestazioni riportate si svolgono all’aperto: per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma dovute alle condizioni meteo consulta le pagine Facebook o i siti degli organizzatori o, se hai prenotato, informati tramite i contatti che ti sono stati forniti



Eventi, concerti e spettacoli, per salvaguardare la nostra salute e quella degli organizzatori, sono regolamentati secondo le recenti norme nazionali e le linee guida della Regione Piemonte atte a prevenire il contagio da Coronavirus; in alcuni casi viene richiesta la prenotazione per disciplinare gli accessi ed evitare assembramenti.

Altri suggerimenti per trascorrere il tuo tempo libero li trovi sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.



CUNEO

Fino a domenica 30 agosto Piazza Galimberti a Cuneo si trasformerà nel “Salotto delle Stelle” e, recandoti in uno dei ristoranti protagonisti di questa manifestazione o sul sito internet dedicato sarà possibile scegliere la sera e il menù che preferisci per vivere una serata indimenticabile in un perfetto mix di luci, gusti e profumi. L’evento sarà realizzato nel pieno rispetto di tutte le ultime direttive in materia di Covid-19 ed è possibile prenotare il proprio tavolo in base al menù preferito e così usufruire gratuitamente del ricco carnet di sconti (fino al 50%) nei negozi di Cuneo aderenti al progetto. Gli organizzatori allestiranno in piazza Galimberti due bar e, alle prime 1.000 persone che verranno a prendere l’aperitivo, verrà dato in omaggio un buono per un altro aperitivo gratuito. Per ogni ristorante verrà allestito un vero e proprio dehor, idoneo ad ospitare 64 persone, con oltre 100 grandi tavoli rotondi apparecchiati con tovaglie bianche, piatti in ceramica, posate in metallo, bicchieri in vetro e illuminati da candele artistiche in una piazza Galimberti senza illuminazione pubblica. L’inizio della cena è previsto per le ore 20 e si consiglia di prenotare al sito www.ilsalottodellestelle.it.

A Cuneo proseguono gli appuntamenti dell’Arena Live Festival, salvo condizioni meteo avverse. Domenica 30, alle 21.30 appuntamento con “Vintage Machine”, il nuovo spettacolo di Palcoscenico, l’associazione culturale cuneese per la diffusione delle arti da palco: il gruppo, composto da Anna Petracca (voce), Alfredo Matera (pianoforte), Giuliano Scarso (batteria), Chiara Cesano (viola) e Sara Cesano (violino) con la partecipazione del Rhapsody Pop Choir inserirà i successi della musica pop e rock in una “macchina del tempo” che li riproporrà al pubblico in versione vintage. Info: www.promocuneo.it/arena-live-festival.



Questo fine settimana a Cuneo è in programma “Cunicoli”, evento di musica e spettacoli che avrà luogo in contemporanea in due spazi, piazza Foro Boario e l’ex stazione Gesso, sabato 29 e domenica 30 agosto, entrambe le sere dalle ore 21.

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti (ma sono possibili le donazioni libere) e vi si potrà assistere nei dehor dei due locali, ampliati per l’occasione.

A calcare i palchi saranno, sabato 29, la Compagnia del Melarancio (Birrovia) e il Circo Zoè (Open Baladin), mentre domenica 30 toccherà all’Orchestra del Sanrito (Open Baladin) e ai Fratellislip (Birrovia). Tutte le informazioni sono disponibili online sul sito www.cunicoli.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/cunicolifestival.



FOSSANO

Sabato 29 agosto alle 21 sul palco di piazza Castello ritorna l’Acappella day e lo fa con i Voxes, padroni di casa indiscussi quando si parla di canto corale a cappella, e i genovesi Cluster ormai noti a Fossano nell’ambito di Vocalmente fin dalla prima edizione. Info: www.facebook.com/vocalmentefestival.



Domenica 30 agosto, alle ore 21, sempre in piazza Castello ritorna La Notte delle Torri. Nel pieno rispetto delle norme post Covid-19, l’evento si trasforma in una serata di comicità con la presenza di quattro cabarettisti dell’area Colorado, nati tutti dal noto locale e laboratorio di Torino CAB41. Sul palco Giampiero Perone, Mauro Villata, Massimo Derosa e Giancarlo Aiosa presenteranno lo spettacolo Vaffancovid, ideato per ripercorrere in chiave ironica il periodo di pandemia che ha coinvolto tutti. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Spettacolo è gratuito con prenotazione obbligatoria: www.imbaravalle.it/masterclass/iscrizione/124.



Questo fine settimana a Fossano non solo musica e spettacolo, ma anche solidarietà: domenica 30 agosto il Centro Equitazione Disabili organizza la Camminata del sorriso, marcia non competitiva, a scopo solidale che prevede alle 10,15 la messa del Sorriso nel cortile del Centro celebrata da don Del Santo, alle 11 partenza della “Cammina e sorridi” con sosta e visita alla sede della Protezione civile, per le 13 arrivo al Centro Equitazione Disabili per l’originale pausa gastronomica “Sorrisi a tavola”. Ritrovo Centro equitazione disabili dalle ore 10. Info: Società cooperativa Serena - Cooperativa sociale onlus, Fossano, via della Cartiera 50, tel. 335.5321157, 338.5951318, e-mail: ipposerena@alice.it. Info: www.facebook.com/pg/Centro-Equitazione-Disabili-Onlus.



ALBA

Domenica 30 agosto l’annuale kermesse Radio Alba Festival dedicata alla musica indipendente calcherà il palco dell’Arena Guido Sacerdote ad Alba con tanti appuntamenti. Inizieranno la manifestazione il latino-americano e il Cheerleading e alle 18 il microfono passerà nelle mani di Walter Pacchiotti con il “Wally Afternoon” e tre scuole di canto del territorio. Dalle 19.30 domenica sport che avrà come protagoniste le squadre del territorio, che sfileranno sul palco con gli atleti.

Alle 20.15 il #RAF proseguirà all’insegna della bellezza con la seconda edizione di Miss Radio Alba. Alle 21 si entrerà nel vivo della manifestazione con le band indipendenti del territorio, che si alterneranno sul palco dell’arena. Info sui canali social di Radio Alba: @Radio Alba su Facebook, @radioalba_official su Instagram e il sito ufficiale www.radioalba.it.



L’associazione Go Wine promuove per il secondo anno consecutivo ad Alba la “Festa del Vini Autoctoni del Piemonte”, degustazione dedicata alla valorizzazione del grande patrimonio di vitigni autoctoni della regione. L’evento è in programma nel centro storico, nell’area di Piazza Risorgimento e via Cavour sabato 29 agosto con inizio delle degustazioni alle ore 17,30 e con termine alle 23. L’incontro si terrà in sicurezza, su prenotazione e fino a esaurimento dei posti in piedi disponibili. Previsto il numero chiuso, con la possibilità comunque di sostare e degustare tutti i vini. La degustazione si articolerà su due turni per permettere ad un numero maggiore di enoappassionati di partecipare: un primo turno dalle ore 17.30 alle ore 20.15 e un secondo turno dalle ore 20.15 alle ore 23.

Ogni visitatore potrà effettuare le degustazioni su prenotazione, contattando la sede di Go Wine, con la possibilità poi di scegliere e confrontare i tanti vini proposti in degustazione.

Info: https://www.gowinet.it e www.facebook.com/GoWineIT.



BRA

Per "Attraverso il Festival" domenica 30 agosto, presso i Giardini Belvedere, in piazza xx Settembre alle ore 21, con ingresso 8.00 € è in programma la Lectio di Umberto Galimberti. In caso di maltempo lo spettacolo verrà spostato al Teatro Politeama Boglione di Bra. Info e acquisto biglietti: www.attraversofestival.it.

Sempre nella città della Zizzola, domenica 30 agosto è in programma “Roero Walking Marathon”, camminata nelle suggestive Rocche e nei boschi del Roero con 3 diversi percorsi di 14, 21 e 42 km con partenza e arrivo a Bra. Info: +39.333.3458652, www.roerowalkingmarathon.it, info@roerowalkingmarathon.it.



ALBA E BRA

Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival presenta la 15ª edizione di Bacco&Orfeo, i Concerti della domenica di Alba e Bra: la grande musica in compagnia del grande vino.

I dodici concerti sono stati programmati fino al 4 ottobre per sei domeniche consecutive e avranno luogo alle ore 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba e, al pomeriggio, alle ore 16,30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara.

Saranno straordinarie occasioni per trascorrere un’intera giornata tra Langhe e Roero all’insegna della musica, con artisti di notorietà internazionale con repertori di grande interesse che toccano tre secoli di musica, da Bach al ‘900 di West Side Story, con alcuni camei dedicati a Ludwig van Beethoven e a Astor Piazzolla.

Al termine di ogni concerto della durata di circa 50 minuti, sarà offerto un calice di vino: un’occasione conviviale, pur nelle limitazioni e nel rispetto di quanto previsto dalle normative in corso, per l’incontro tra artisti e pubblico, per conoscersi e condividere il piacere dell’arte.

Domenica 30 agosto alle 11 appuntamento ad Alba e alle 16.30 a Bra.

Info, prenotazioni e programmi su www.albamusicfestival.com.



SOMMARIVA PERNO

Domenica 30 agosto, alle ore 21.00, in piazza Montfrin (nel centro storico di Sommariva Perno), l'appuntamento è con "Musica d'autore sotto le stelle" con gli Archimedi: Andrea Bertino, violino, Giorgio Boffa, contrabbasso, Luca Panixcciari, violoncello, proporranno le musiche di grandi autori classici e contemporanei.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, dalle ore 20.30, con alcune norme obbligatoriamente da rispettare (uso del detergente in entrata, registrazione della presenza, obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al posto a sedere e all’uscita, rispetto del distanziamento sociale, escluse le famiglie).

Info: www.facebook.com/centroculturalesanbernardino.



CORTEMILIA

A Cortemilia proseguono gli eventi della Fiera nazionale della Nocciola. Sabato 29 e domenica 30 agosto, dalle 10 alle 19, nelle vie e piazze del paese torneranno le bancarelle dei prodotti tipici del territorio, mentre la Proloco sarà presente con le postazioni di street-food. Sabato 29 agosto, alle 18, a Palazzo Rabino, ultimo aperitivo culturale con la partecipazione di Massimo Berruti: l’artista e campionissimo di pallapugno presenterà il suo libro. All’evento parteciperanno lo storico della pallapugno Nando Vioglio, il giornalista Luigi Sugliano, il dottor Cesare Badoino e Luciano Bertello. Domenica 30, alle 10, nella chiesa di San Francesco, ci sarà la presentazione del libro Michele Ferrero e l’Alta Langa. A seguire, la Confraternita della nocciola consegnerà il Premio Cortemiliese doc a Giancarlo Veglio, 83 anni, imprenditore, sindaco di Cortemilia negli anni della lotta all'Acna di Cengio e dell'alluvione del 1994. Fino al 30 agosto si potrà visitare “Cortemilia è cultura”, il museo diffuso dove s’intrecciano mostre d’arte, architettura e storia all’interno di giardini privati, nei palazzi storici e botteghe. Una ventina di esposizioni personali e collettive d’arte contemporanea con opere di artisti nazionali e internazionali. Info: www.comunecortemilia.it.



RACCONIGI

Domenica 30 agosto torna la proposta di visite che vede affiancati il Castello Reale di Racconigi e il Castello dei Conti Solaro a Monasterolo di Savigliano. Due castelli costruiti nel medioevo e accomunati dall'origine: entrambi furono voluti dalla dinastia dei Marchesi di Saluzzo che, sul territorio, lasciò numerose strutture di difesa nella speranza di arginare la potenza dei Savoia. Proprio a Monasterolo Tommaso III di Saluzzo fu catturato dal Principe d'Acaja e, in prigionia, ideò il suo celebre romanzo “Il libro del cavaliere errante”.

L'Ufficio Turistico di Racconigi e le guide Conitours in collaborazione con il Comune di Monasterolo, offrono la possibilità di cogliere la bellezza di questi due Castelli e di godere della straordinaria possibilità di farlo con visite che il Covid19 impone possibili per gruppi di pochissime persone, ma che, per questo, regalano un'atmosfera privilegiata da non perdere. La prenotazione è obbligatoria. Info: www.cuneoalps.it.



SALUZZO

A Saluzzo domenica 30 agosto alle 21 gli allievi del Corso di formazione e direzione d’Orchestra, torneranno ad esibirsi sul palco allestito dalla Fondazione Bertoni presso l’ex caserma Mario Musso (piazza Montebello) con Obiettivo Orchestra in concerto.

Sono circa un centinaio provenienti dall’Italia e dall’estero e hanno ha preso parte all’edizione 2020 di Obiettivo Orchestra all’Apm di Saluzzo.

Diretti dai giovani musicisti del corso di direzione d’orchestra del M. Renzetti, gli allievi del corso di formazione orchestrale eseguiranno la Sinfonia n.1 in do maggiore Op. 21 di L. V. Beethoven, la Sinfonia n.1 in do minore Op. 11 di F. B. Mendelssohn, l’Idillio di Sigfrido di R. Wagner. A causa delle vigenti restrizioni legate all’emergenza sanitaria Covid-19 per accedere al concerto sarà necessaria la prenotazione da effettuare presso la segreteria Scuola APM, tel. 0175 47031 oppure apm@scuolaapm.it. Info: www.facebook.com/FondazioneAPM.



OSTANA

Sabato 29 agosto è in programma il concerto “Con il duo Musettes, un tocco di jazz manouche” dalle ore 18.30 alle 20.30 presso il centro polifunzionale “Lou Pourtoun” in località Sant’Antonio. Un live con il duo jazz formato dal parigino Pierrot (chitarra e voce) e dal virtuoso Tobia Davico (chitarra), che porta ad Ostana un nuovo swing tutto da ballare. Info: https://apps.facebook.com/visoaviso.



DRONERO

Sabato 29 agosto a Dronero alle ore 21,30 per “Estate in Terrazza”, è in programma RaArZaBu, spettacolo che separa ma non divide, che finalmente riunisce quattro maghi e partners, tra di loro e con loro il pubblico.

Un incontro con le dovute precauzioni tra pubblico e maghi, in cui poter assistere a un caleidoscopico varietà fatto con tutti gli ingredienti di un piatto completo: illusionismo, prestidigitazione, magia comica, ventriloquismo, clownerie, magia generale e tanto altro. Sul palco il ventriloquo Rafael Voltan e la giraffa G, Arturo il clown, formidabile animatore, inventore e intrattenitore, le grandi illusioni inspiegabili dell’abile Zapotek insieme alla compagna Denise, e le intramontabili simpatia e maestrie di Mago Bundinì, capace di coinvolgere sempre grandi e piccini in ogni angolo del mondo. Appuntamento in terrazza o in caso di maltempo nel vicino Teatro Iris, ingresso unico 7 euro. La serata, organizzata in ottemperanza alle normative Covid-19, ha posti disponibili ridotti ed è consigliato prenotare.

Info: ​www.blinkcircolomagico.it e www.facebook.com/blinkcircolomagico.



BUSCA

Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival 2020 inizia con un’anteprima a Busca che tra sabato 29 e domenica 30 agosto accoglierà per il quarto anno consecutivo alcuni appuntamenti del Festival con un focus su teatro urbano e circo, con compagnie italiane adatte a grandi e piccini quali Bingo, The Tamarros, Mistral, Duo Masawa, La Famiglia Mirabella e l'incredibile compagnia franco svizzera Cirque La Compagnie con il travolgente spettacolo L'Avis Bidon.

Primo appuntamento sabato 29 alle 17 in piazza della Rossa con lo spettacolo acrobatico di Mistral; alle 18 toccherà agli Ambaradan con “The Tamarros” e alle 21 i giovani componenti del Cirque la Compagnie si destreggeranno tra acrobazie su lattine e lancio di coltelli.

Domenica 30 alle 16 “Bingo Motor Show”; alle 17.30 il duo italo-argentino Masawa presenta “V.O.G.O.T.” L’anteprima buschese si concluderà alle 21 con “La Famiglia Mirabella” (compagnia Teatro viaggiante). L’ingresso è gratuito ma la capienza limitata; prenotazioni tramite l’app Mirabilialight.

In caso di maltempo gli spettacoli principali previsti per sabato 29 e domenica 30 agosto verranno trasferiti al Palasport di Busca, mentre gli altri spettacoli verranno comunque messi in scena nel centro storico della città, adeguandosi alla situazione atmosferica.

Info: www.facebook.com/FestivalMirabilia.



COUMBOSCURO

Sabato 29 agosto a Coumboscuro, in Valle Grana per il Roumiage 2020 avranno luogo tanti eventi tra cui rassegne espositive di letteratura provenzale libri, riviste, musica, video. Alle 15 un forum sul ruolo dei giornali di territorio in lingua locale nell’epoca di internet. Seguirà alle 15.30 il laboratorio per ragazzi con Prezzemolo e alle 22.30 la notte di fuoco.

Domenica 30 alle 10 avrà luogo la S. Messa degli emigranti e alle 15.30 l’atteso concerto di Simone Cristicchi.

A Coumboscuro sabato a cena (19.30) e domenica a pranzo (12.30) sarà possibile gustare specialità della cucina alpina provenzale. Previsto anche un servizio gratuito di navette con partenza da Monterosso e con orario continuato: sabato dalle 14.30 alle 24, domenica dalle 11 alle 19. Info: info@coumboscuro.org – www.coumboscuro.org.



MONTEROSSO GRANA

Sempre in occasione del Roumiage 2020 la Delegazione FAI Saluzzo ripropone, domenica 30 agosto a Monterosso Grana (Val Grana) la scoperta della cappella di San Sebastiano, meraviglioso luogo d’arte che riporta al ‘400 saluzzese e alle opere del maestro del Villar, Pietro da Saluzzo. Le visite verranno effettuate dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 a gruppi di 10 persone massimo, ogni 30 minuti. Per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza anticontagio Covid 19, le prenotazioni sono obbligatorie. Verifica se ci sono ancora posti disponibili scrivendo a saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it o chiamando il numero 3703069154. Info: www.facebook.com/Delegazione-FAI-Saluzzo.



PAESANA E DEMONTE

Sabato 29 e domenica 30 agosto l’associazione CuneoBirding, in collaborazione con il Parco Naturale Alpi Marittime e il Parco del Monviso, propone “In volo verso l’Africa”, due giornate di osservazione delle migrazioni dei rapaci. Appuntamento sabato 29 a Paesana, Bric Lumbatera, dalle 9 alle 16, e domenica 30 a Demonte a Madonna del Pino, sempre dalle ore 9 alle 16. Partecipazione gratuita. Info: www.areeprotettealpimarittime.it e pagina Facebook di CuneoBirding.



CHIUSA DI PESIO

A Chiusa di Pesio, domenica 30 agosto dalle ore 10 alle ore 12 in piazza Cavour è in programma la Festa della Ceramica.

La mattina all'esterno dell'Ufficio Turistico, in Piazza Cavour 13 i chiusani e non potranno portare gli oggetti in vetro e ceramica presenti nelle loro case. Verrà allestito un banchetto con gli esperti Rinuccia Marabotto ed Ezio Tino che sapranno riconoscere quelli prodotti nelle fabbriche chiusane, datarli e spiegare le tecniche utilizzate per la lavorazione.

Alle ore 10.30 breve visita guidata (durata 30 minuti) al Museo della Ceramica. A seguire, laboratorio di ceramica in piazzetta Carlo A. Ferrero (durata 1 ora) con Aurora Vena sulla manipolazione dell'argilla. Realizzazione di una ciotola o tazza con la tecnica del colombino, usando i vari attrezzi del ceramista.

Prenotazione obbligatoria presso Ufficio Turistico n. tel. 0171/734990 - e-mail: valle.pesio@gmail.com. Orari di apertura: dal martedì al sabato ore 9.30-12.00/15.30-17.30, domenica ore 9.30-12.30/15.00-18.00. Info: www.facebook.com/vallepesio.



BOVES

Sabato 29 agosto alle 20.45 torna con la musica dal vivo “Vie di jazz”. Nella cornice di piazza Italia, Matteo Brancaleoni meglio conosciuto come il “Bublè italiano” propone una selezione di brani musicali dal Broadway al pop, dai classici di jerome kern, Cole Porte, George Gerswhin, Burt Bacharach ai classici italiani di Gino Paoli e Domenico Modugno. Ultimo appuntamento domenica sera 30 agosto alle 20,45 con “Boves magica, la grande illusione. Great Illusion One Man show da Broadway”. Si tratta dello spettacolo di uno dei più famosi illusionisti italiani nel mondo, protagonista per due anni del World Tour dello spettacolo di Broadway “The Illusionist”. Per partecipare occorre prenotare (posti limitati) al numero 0171 391851 Biblioteca del Ricetto. Info: www.facebook.com/comunediboves.



LIMONE PIEMONTE

Sabato 29 agosto prende il via la Transalp Experience alla scoperta dell’Alta Via del Sale: 95 km di percorso con partenza da Limone e arrivo a Sanremo in uno scenario mozzafiato. I ciclisti affronteranno nove ore di pedalata per raggiungere il mare in mountain bike o e-bike, divisi per gruppi omogenei in base al grado di allenamento e alla tipologia di bike, accompagnati da istruttori specializzati. L’organizzazione prevede tre ristori con prodotti tipici durante il percorso e possibilità di ricarica e-bike, e buffet finale sul lungomare di Sanremo. Info e prenotazioni: www.limone-on.com – 3494642416.