Motociclismo: Campionato Italiano di Velocità in salita, ottimo debutto per i cuneesi Stefano Leone ed Ezio Musso

La prima prova del Campionato Italiano di Velocità in salita, valida anche per il Campionato Europeo, è stata disputata a Spoleto (PG), in Umbria, sul percorso Spoleto - Forca di Cerro: tra la novantina di partenti, anche due piloti del Moto Club Drivers Cuneo: Stefano Leone ed Ezio Musso.

I problemi derivanti dal Covid 19 e la distanza dal luogo di residenza, hanno sicuramente tenuto lontani gli specialisti europei, presentatisi in poche unità.

Stefano Leone, di Caramagna Piemonte, impegnato in entrambi i campionati, si è classificato terzo in entrambe le manche del Campionato Europeo della classe Supermoto, in sella ad una Husqvarna 690, moto con la quale è giunto secondo e terzo nelle due gare valide per il Campionato Italiano, risultando inoltre vincitore della classifica Crono Climber, nella quale era impegnato con un’Aprilia 250.

Il cuneese Ezio Musso ha preso invece parte alle sole gare del Campionato Italiano della classe Naked, giungendo due volte in quarta posizione, alla guida di una Triumph 675, con la quale ha preso parte anche alla Crono Climber della classe Naked, categoria in cui ha conquistato una prima ed una terza piazza, salendo sul terzo gradino del podio.