Volley A2/F: Leah Hardeman è arrivata in Italia! Ecco il primo saluto della nuova banda americana della Lpm Bam Mondovì! (VIDEO)

In leggero anticipo rispetto l'orario previsto, Leah Hardeman, la nuova schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì, questa mattina è atterrata all'aeroporto di Milano Malpensa con un volo proveniente da New York. Ad attenderla agli arrivi il Ds del Puma, Paolo Borello, che dopo le operazioni doganali ha dato il primo saluto alla schiacciatrice di Atlanta. Ora Leah è in viaggio verso Mondovì e lunedì mattina si sottoporrà al tampone anti-covid. Ecco il saluto di Leah all'arrivo nello scalo milanese: "Ciao a tutti...sono veramente entusiasta di essere qui!"...queste le sue prime parole: