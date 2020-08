Volley femminile A1, Supercoppa: Bosca S.Bernardo Cuneo ko al tie-break all'Arena Monza, le "gatte" escono a testa alta

La Bosca S.Bernardo Cuneo perde al tie-break la prima partita ufficiale della stagione, cadendo 3-2 in casa della Saugella Monza nel primo turno di Supercoppa. Le "gatte" sono protagoniste di una grande prova e rendono la vita durissima alle avversarie, qualificate per i quarti.

Pistola parte con Signorile al palleggio, Ungureanu opposto, Candi e Zakchaiou centrali, Degradi e Strantzali schiacciatrici, Zannoni libero. Dall’altra parte della rete Orro in regia, opposto Van Hecke, Heyrman e Squarcini al centro, Orthmann e Begic schiacciatrici, Parrocchiale libero.

Cuneo soffre un po’ in avvio ma resta sempre in scia, fino al 20 pari. Ungureanu firma il +2 (23-21), Monza reagisce, 24-23. Set spettacolare: 25 pari poi due punti di Degradi premiano Cuneo. 27-25, 0-1 un po’ a sorpresa all’Arena Monza.

La squadra di Pistola parte bene nel secondo parziale: 3-5 con Candi in evidenza. Le padrone di casa non ci stanno e, trascinate da Squarcini e Orthmann, producono una grande prova di forza fino al 25-16 che ridetermina la parità: 1-1.

Terzo set equilibrato, con errori e buoni spunti da una parte e dall’altra. E’ la squadra di casa a gestire meglio le palle più scottanti, soprattutto nella parte finale, con Orthmann e Eyrman particolarmente efficaci: 25-20 e 2-1 nel computo dei set.

La Saugella prova a fare valere le sue qualità anche nel quarto parziale, approfittando della crescita di Begic (9-7) e della solita Orthmann (10-8). Cuneo non molla niente con Ungureanu (seppur in un ruolo non suo) e Degradi sempre pronte a pungere (13 pari). Strantzali sale di livello e mette a segno punti pesanti: ospiti avanti di due (18-20). Monza lotta ma la greca è ispirata e chiude la frazione con un gran diagonale (25-23) trascinando la sfida al tie-break.

E' la Bosca S.Bernardo Cuneo a rompere l'equilibrio nel quinto ed ultimo set. I muri di Ungureanu e Strantzali segnano il +3 (4-7) mettendo pressione alle brianzole. Il primo cenno di rimonta da parte di Monza è smorzato da Degradi (7-9) così come il punto del 12 pari dopo che le padrone di casa erano riuscite a portarsi sul +2 (Heyrman sugli scudi). L'acuto finale è di Monza: chiude Squarcini 15-13.

Cuneo può consolarsi con una prestazione di alto livello, in formazione ancora rimaneggiata (assente l'opposto di ruolo) e contro una squadra importante. Note particolarmente positive da Ungureanu, Degradi e Strantzali.