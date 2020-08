120 atleti alla prima gara di ciclismo categoria giovanissimi nel parco dell'Asd Alba Bra Langhe Roero

Si è disputata all'interno della parco ciclistico della ASD Alba Bra Langhe Roero la prima gara di ciclismo riservata alla categoria giovanissimi. 24 squadre e più di 120 atleti hanno partecipato alla competizione, che, come da protocollo della federciclismo, si è svolta praticamente a porte chiuse con l'allestimento di aree specifiche riservate ad atleti, ed accompagnatori.



"Il nostro circuito - commenta la dirigenza e la squadra - si estende su un'area piuttosto consistente. Questo ci ha permesso di poter organizzare, in totale sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli contro la diffusione del covid, questa gara. Siamo stati onorati dalla presenza di 24 squadre provenienti dalla Liguria dal Piemonte e dalla Lombardia. In una speciale classifica per la distanza, abbiamo premiato una società distante 237 km da noi, mentre la Ardens di Savigliano si è aggiudicata la classifica per il maggior numero di atleti in gara".



A premiare, il presidente provinciale di federciclismo, Salomone Andrea e la campionessa del mondo Ed Europea su pista, Matilde Vitillo, in forza al Racconigi.



Piacevole intervento anche del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha dato il via alla batteria della categoria G6. Daniele Sobrero, assessore allo sport della città di Alba, ha portato i saluti del sindaco.



"Tutto è andato bene e ringraziamo anche la città di Bra, per aver raccolto e soddisfatto le nostre richieste per tutta la parte di infrastruttura che è necessario allestire per queste gare", il commento della dirigenza della squadra.