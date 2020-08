Cuneo, il viale degli Angeli resterà pedonale? La decisione in settimana

In bici, a piedi, di corsa, con i roller, in monopattino. E chi più ne ha più ne metta. L'unica cosa non concessa: i veicoli a motore. Prima fino al 15 giugno, poi fino al 6 settembre. Ma cosa succederà da lunedì 7 sul viale degli Angeli a Cuneo, ormai stabilmente pedonale dallo scorso 4 maggio? La decisione - indubbiamente coraggiosa - pare non sia ancora stata presa. Lo sarà per forza di cose nel corso della prossima settimana, in vista della scadenza dell'ordinanza - quando la Giunta comunale sarà chiamata a decidere se prolungare o meno la chiusura al traffico veicolare di una delle aree più amate - e normalmente più trafficate - della città. Le associazioni ambientaliste e molti cittadini chiedono che la pedonalizzazione sia perenne. Ma non è una decisione facile né scontata. Anche in vista della riapertura delle scuole.

Molto dipenderà dall'analisi dei dati e dei rilievi effettuati per tutto il periodo estivo, così come i rilievi avavano fatto decidere per il prolungamento della chiusura per tutto il periodo estivo. Dal 4 maggio ai primi di giugno, infatti, erano stati registrati 115.612 passaggi ciclo-pedonali con una media di 6.800 persone ogni giorno. Segno che, ai cuneesi, la pedonalizzazione stava piacendo molto.

Poche scelte della Giunta comunale, tra l'altro, sono state così largamente condivise e apprezzate. Un'occasione di riscoperta di un polmone della città. La decisione definitiva sarà presa analizzando i flussi di traffico sulle strade limitrofe, che durante la prima fase di indagine non aveva evidenziato criticità particolari, e valutando, appunto, la prospettiva di riapertura delle scuole.