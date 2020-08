Oggi sposi: il mondo del volontariato celebra Elisabetta Viotti e Giuseppe Sibona

Grande festa, nella giornata di ieri (sabato 29 agosto), nel mondo del volontariato della città di Bra e della provincia di Cuneo: le famiglie di AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule), AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) e UNVS (Unione Nazionale Veterani dello Sport) hanno condiviso la gioia dei due dirigenti Elisabetta Viotti e Giuseppe Sibona, che hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio.

"A loro, ringraziandoli per l’impegno pluriennale, generoso e altruista di volontari legati ad associazioni utili al sociale, il miglior auspicio e le felicitazioni più vere e sentite.

Auguri e, naturalmente, viva gli sposi!", scrivono i colleghi volontari.