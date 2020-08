Sommariva Bosco, conclusi i lavori presso il parco del Bersaglio

Sono terminati, a Sommariva Bosco, i lavori del posizionamento degli attrezzi del percorso salute presso il parco del Bersaglio, dietro la casa degli Alpini.

"Un particolare ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità va attribuito al geometra Romina Cortese e alla squadra operativa dei cantonieri comunali, che, dopo l'acquisto degli attrezzi ginnici, hanno provveduto, nelle settimane scorse, a fissarli con un criterio 'sportivo'. Hanno dimostrato non solo una capacità tecnica, ma una passione per il territorio, in modo particolare per questa zona naturale che questa Amministrazione sta rivitalizzando e rivalutando in maniera decisa con investimenti ad hoc - affermano il vice sindaco Marco Pedussia, con l'assessore Micaela Fazion e i consiglieri Stefano Gallo e Nicola Galdi, a nome dell'Amministrazione comunale -. Un 'obbligato' ringraziamento è doveroso rivolgerlo ai 'padroni di casa', ovvero il nostro gruppo Alpini sommarivese che, oltre ad aver appoggiato l'iniziativa dell'Amministrazione comunale, hanno dato e danno costantemente un supporto fondamentale nel tenere in ordine l'intera zona che sta ospitando sempre più visitatori".