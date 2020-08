Ancora in corso le ricerche della donna scomparsa ieri a San Giacomo di Roburent

Continuano, a San Giacomo di Roburent, le ricerche dell'anziana scomparsa ieri, la 71enne D.S., originaria della Liguria. Da quando è scattato l’allarme, lanciato dai parenti che da diverse ore non avevano più notizie della donna, uscita per una passeggiata, non si è fermato il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco Tas e Saf di Cuneo, dei volontari dei distaccamenti di Morozzo e Ceva, dell'unità Cinofili da Volpiano (TO), oltre che dei volontari della Protezione Civile, dei Carabinieri, del

Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e della Croce Rossa Italiana. Alle 9.55 si è alzato in volo da Torino anche l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, che ha nuovamente raggiunto la zona delle operazioni, dopo essere rientrato ieri sera al peggiorare delle condizioni meteo, che non permettevano il sorvolo.