Brucia un capanno ad Alba, morti bruciati piccoli animali da cortile

Poteva avere conseguenze ben più gravi, l’incendio divampato nella tarda serata di ieri (la chiamata è arrivata intorno alle 23.40) ad Alba, in località Biglini: solo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, infatti, ha fatto sì che le fiamme non raggiungessero un bombolone del gas, la cui esplosione avrebbe avuto effetti devastanti. A bruciare, per cause in via di accertamento, un capanno degli attrezzi e ricovero per piccoli animali da cortile, galline e conigli, uccisi purtroppo dal fuoco.

Sul posto sono intervenute una squadra da Alba, con APS e autobotte, e una squadra di volontari da Bra con APS.