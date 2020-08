Sede del tribunale europeo dei brevetti, Gianna Gancia: "Il Governo si attivi per la candidatura di Milano"

Tra meno di due settimane, il 10 settembre, i Governi dell'Unione Europea si riuniranno per decidere la prossima sede del Tribunale Europeo dei Brevetti dopo la Brexit.

L'Italia è il terzo Paese europeo per numero di brevetti, con 500 cause messe a ruolo ogni anno di cui 224 solo a Milano e diecimila domande solo in Lombardia.

Nonostante la candidatura immediata di Milano, e la volontà di fare squadra di Torino e di tutto il comparto industriale lombardo-piemontese, il Governo non perda tempo e si attivi subito, visto che al momento le uniche candidature ufficiali sono quelle di Parigi e Amsterdam. Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.