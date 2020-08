Domenica 6 settembre, una mostra al Parco Museo dell'Ingenio di Busca

Domenica 6 settembre, dalle 14.30 alle 18.30, tornano visitabili il Parco Museo dell'Ingenio di Busca e la mostra "Riflessioni in quarantena" di Mario Collino, in arte "Prezzemolo".



Situato presso l'ex convento dei Cappuccini di Busca in Viale Monsignore Ossola 1, il museo è aperto gratuitamente ogni prima domenica pomeriggio del mese, e comprende un grande parco da visitare passeggiando o viaggiando a bordo di un trenino, una sezione dedicata alle miniature e una notevole collezione di merletti a tombolo e di macchinari agricoli e industriali d'epoca.



L'ultima novità del parco è la nuovissima locomotiva diesel-elettrica British Rail Classe 37, dotata di 4 motori della potenza di 1 hp ciascuno, che grazie al socio di Ingenium Ernesto Cambiano è stata messa a disposizione di tutti, andando ad aggiungersi ai trenini a vapore ed elettrici già presenti a rotazione sul mini circuito ferroviario.



Per richiedere l'utilizzo della sala riunioni o del parco, prenotare visite per gruppi o per qualunque altra informazione, è possibile contattare l'associazione al 346 6020107 e sulla pagina Facebook "Associazione Ingenium APS" .