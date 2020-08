Il maltempo spegne le stelle del sabato sera in piazza Galimberti. Oggi l'ultimo appuntamento, con un occhio al meteo

Stasera si chiude la quattro giorni de "Il Salotto delle Stelle" in piazza Galimberti a Cuneo, l'evento organizzato dalla Sidevents srl per promuovere e rilanciare il commercio locale fortemente colpito dal Coronavirus.

Successo e apprezzamento per le prime due serate. Purtroppo quella di ieri 29 agosto, la terza, non si è potuta svolgere in piazza. Il maltempo ha infatti impedito di poter allestire i tavoli. Le persone prenotate hanno consumato la cena all'interno dei locali. Diversamente, è stato rilasciato un voucher per una futura cena.

Oggi l'ultima delle quattro serate, con un inevitabile occhio al meteo. Non si escludono, infatti, precipitazioni proprio in serata.