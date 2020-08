La Compagnia peveragnese "del Birùn" presenta la onlus "La Via per tutti"

"La Via per tutti" onlus si trova in via del Mulino 45, alle porte di Cuneo, verso le montagne, nella frazione di San Rocco. Come un piccolo borgo, ha una piazza centrale intorno alla quale si affacciano i giardini e le finestre delle case. Le famiglie che abitano qui condividono parte della loro vita e delle loro esperienze quotidiane, cercando di aiutarsi quando ce ne è bisogno e di divertirsi ogni qual volta ce ne sia l'occasione. Oggi il villaggio ospita molte famiglie, di cui circa la metà hanno un componente con disabilità. La vita al villaggio è intensa. Tutte le attività che fanno capo all’associazione hanno come finalità di stimolare i ragazzi e promuovere la coesione sociale all’interno della piccola e confortevole comunità de "La Via".

Dalle 19.30 di venerdì 4 settembre la cooperativa "La Via" aprirà le proprie porte ai visitatori per una serata di festa organizzata per aiutare l’associazione a creare nuove occasioni di socialità e solidarietà e la peveragnese Compagnia del Birùn sarà onorata di dare il proprio contributo con una replica della lettura teatrale "A noi ci piace mangiare", già apprezzato in vari contesti (regia Elide Giordanengo), carrellata di simpatiche curiosità storiche.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 339.8102848 o al 327.8288805.