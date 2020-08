Il Comitato del No denuncia: “Il Piemonte perderà il 37% dei parlamentari”

"Se passa la riforma sul taglio di deputati e senatori il Piemonte perderà circa il 37% dei rappresentanti in Parlamento".



É uno dei messaggi lanciati nel corso di un incontro organizzato dal Comitato per il No di Torino al referendum, definito "una riforma demagogica che mina il fondamento della democrazia".



Fra i partecipanti c'erano i rappresentanti del Partito Radicale - Comitato per il No Mario Barbaro, Bartolomeo Giachino di Sì Tav-Sì Lavoro, Fabio Malagnino del Comitato Noi No Torino, Sergio Rovasio dell'Associazione Marco Pannella, Silvio Viale dell'Associazione Adelaide Aglietta, Galgano Palaferri del Pli, Unione per le Libertà e Pier Franco Quaglieni, direttore del Centro Pannunzio.



Fra le ragioni principali del "No" spiccano, secondo i proponenti, la "mancanza di una seria riforma elettorale, la campagna demagogica che confonde il taglio dei costi della politica con quello che in realtà è un taglio di democrazia, l'insignificante risparmio di cui gioverebbe lo Stato rispetto ai tanti privilegi e tutela di caste con sprechi di denaro pubblico".



É stato anche fatto presente che "dei circa 200 costituzionalisti che si sono espressi pubblicamente per il No, 18 sono del Piemonte".



Aggiungiamo che i deputati, in Piemonte, passeranno dagli attuali 45 a 29, mentre i senatori da 22 saranno soltanto più 14.



Le aree più penalizzate di certo saranno quelle periferiche Cuneo, Verbania, Biella.